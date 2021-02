Comment l'assurance maladie de Moselle identifie les cas contacts grâce aux brigades Covid

Les brigades Covid de l'Assurance maladie de Moselle identifient les "cas contacts" de chaque personne testée positive au Covid dans le département. Les agents de la plateforme appellent chaque assuré pour les accompagner dans leur procédure d'isolement, de 7 jours minimum.

Tous les résultats de dépistage positifs au coronavirus sont transmis automatiquement à la CPAM ( Caisse Primaire d'Assurance Maladie) : " Parfois nous les appelons avant qu'ils aient eu eux-mêmes connaissance du résultat du test ", commente Anne-Lise, qui pilote l'une de ces brigades.

L'objectif de cet entretien, qui dure une quarantaine de minutes pour un "patient zéro", est d'informer l'assuré sur les mesures à mettre en place et de l'accompagner dans cette démarche.

" Est ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous aider pour faire vos courses ? "

Recherche dans la sphère privée

Les agents de la plateforme téléphonique dialoguent avec l'assuré pour identifier ses "cas contacts", c'est à dire toutes les personnes avec qui elles auraient pu avoir un contact rapproché ou avec lesquelles elles auraient pris un risque de contamination : " En voyant si il y a eu port du masque, si il y avait bien les deux mètres distances, dans quel contexte le contact a pu avoir lieu, en milieu ouvert ou fermé. tous ces critères sont importants pour définir le contact à risque", explicite Anne-Lise.

L'idée n'étant pas de mener un interrogatoire auprès des assurés, mais de mesurer le risque pour mieux " cibler les appels ", explique-t-elle.

Si ils ont travaillé dans un open space en portant le masque et à deux mètres de distance, il n'y a pas de nécessité d'isoler tout le monde - Anne-Lise, brigade Covid

La plateforme n'intervient pas au niveau des employeurs, ou des universités dans le cas d'étudiants. Les personnes ayant été en contact avec des collectivités sont invitées à le signaler directement aux organisations concernées, afin que celles-ci puissent prendre des mesures qui leur sont propres.

Arrêts maladie

Chaque personne testée positive au coronavirus doit s'isoler pour une période d'au moins sept jours. La plateforme émet automatiquement une attestation d'isolement qui a valeur d'arrêt de travail pour la personne concernée. Les cas contacts établis reçoivent eux-aussi cette attestation, le temps qu'ils puissent réaliser un test pour confirmer ou infirmer leur positivité au virus.

Parallèlement, l'Assurance maladie permet aux assurés de bénéficier d'un arrêt de travail immédiat, sans jour de carence, pour les actifs qui pensent présenter des symptômes et qui ne peuvent pas télétravailler. Ils disposent alors de deux jours pour réaliser un test de dépistage.

L'Assurance maladie de Moselle à Metz. 8 février 2021. © Radio France - Natacha Kadur

À l'échelle nationale, près de 30% des cas ayant sollicité ce service se sont révélés être des cas positifs au coronavirus, avec une moyenne d'arrêt de travail de 1,9 jour. Cet arrêt maladie immédiat permet d'éviter à ces personnes de prendre le risque de contaminer davantage de monde en allant travailler.

Services pour accompagner l'isolement

Flore, qui mène ces enquêtes sanitaires depuis le mois d'octobre, apprécie de pouvoir nouer un dialogue de confiance avec les assurés : " Malheureusement les gens n'osent pas demander de l'aide, ils pensent que ça les met dans une situation sensible. Notre rôle c'est aussi de les aider à accepter un accompagnement pour faire des courses, faire garder des enfants ou pour la visite d'une infirmière à domicile par exemple."

Le risque zéro n'existe pas , nous sommes aussi là pour déculpabiliser les gens - Flore, Brigade Covid

Les appels se succèdent tous les jours pour encadrer au maximum l'isolement de toutes les personnes à risque, et limiter ainsi la propagation du virus : " Les gens sont plus au courant de ce que fait l'Assurance maladie et donc aussi plus réceptifs au discours. On est ouverts 7 jours sur 7, les gens pensent parfois que c'est une arnaque ou une blague mais non, on appelle aussi les samedi et dimanche ", explique Anne-Lise.