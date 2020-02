Comment l’hôpital de Bastia se prépare-t-il à affronter le coronavirus ?

Face à la progression du Coronavirus dans le monde, mais également en France, les établissements de santé prennent des mesures pour faire face à une augmentation des cas. À l’hôpital de Bastia, des parcours spécifiques ont été mis en place pour les cas suspects et du personnel a été recruté

Le Dr André de Caffarelli, chef du service des urgences à l'hôpital de Bastia et Jean Mathieu Defour le directeur de l'établissement

« L’important c’est d’isoler les cas suspects ou avérés » explique le Docteur André de Caffarelli le chef du service des urgences à l’hôpital de Bastia en Corse avant de rajouter que « le virus n’est pas très bien connu et possède une certaine contagiosité ».

Une procédure particulière a été mise en place au sein de l'établissement. Si les patients suspects sont pris en charge à domicile par le SAMU ou détectés aux urgences ils seront hospitalisés dans une « zone d’attente » soit dans un Algeco aménagé en chambre d’hôpital pour une durée de 48h et qui peut contenir jusqu'à 8 personnes. Le temps que les résultats des prélèvements qui seront analysés sur le Continent soient connus.

Dr André de Caffarelli Copier

Le service pédiatrie réquisitionné

"En cas de résultats positifs, les malades seront hospitalisés dans le service pédiatrie de l’hôpital de Bastia qui a été déplacé à un autre étage le temps de l’épidémie de Covid-19" explique Jean-Mathieu Defour, le directeur de l’établissement. Il s’agit en effet du seul service à disposer d’une ventilation autonome permettant un meilleur confinement. Au total dix chambres individuelles sont disponibles pour les hospitalisations. La direction de l’hôpital précise que l’organisation de l’établissement peut changer en fonction de l’évolution de l’épidémie de coronavirus avant de rajouter que des réunions de crise sur le nouveau virus sont organisées depuis plus d’un mois.

Jean Mathieu Defour directeur de l'hôpital de Bastia Copier

Du personnel et des masques supplémentaires

Pour faire face à une épidémie de coronavirus l’hôpital de Bastia a recruté 8 personnels infirmiers et aides-soignants supplémentaires en intérim. Entre six et huit formations sont dispensées chaque semaine sur le coronavirus, elles portent sur les procédures de sécurité comme la mise en place des équipements de protection comme les masques ou encore sur l’organisation de l’hôpital. L’établissement devrait recevoir 32.000 masques de protection.

En cas d’épidémie importante en Corse et d'un afflux important de malades, c’est le plan blanc qui sera déclenché à l'hôpital de Bastia.