Comment l'hôpital de Chambéry s'organise pour faire face à l'épidemie de grippe

Depuis début décembre, la grippe est bien installée dans les Pays de Savoie. Selon l'Irsan, nos deux départements font partie des plus touchés en France. À l'hôpital de Chambéry, on s'organise pour faire face à l'afflux des patients. Une trentaine sont hospitalisés chaque semaine en ce moment.

À l'entrée de l'hôpital de Chambéry, un distributeur de solution hydro-alcoolique donne le ton. Ici, le personnel soignant encourage les patients à se laver les mains plusieurs fois par jour. En parallèle, des masques pour le visage sont distribués gratuitement.

"Je porte un masque pour éviter d'attraper la grippe ou éventuellement, si je l'ai, de la transmettre aux autres - Bruno, un patient

Cette année, le virus est précoce et extrêmement pathogène. Plus grave, il touche principalement les personnes âgées de plus de 75 ans. Certaines ont été admises dans un état grave à l'hôpital et deux d'entre elles sont mortes ces dernières semaines des suites de leur maladie.

Davantage de lits disponibles

L'hôpital de Chambéry a dû mettre à dispositions des lits supplémentaires pour accueillir le maximum de patients. La plupart du temps, ils souffrent d'insuffisance respiratoire.