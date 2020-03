Comment la maison de retraite de Quetigny se prépare face au coronavirus

"Vous ne passerez pas", criait un célèbre magicien dans le Seigneur des Anneaux. C'est un peu l'idée de la maison de retraite "Le Cromois" de Quetigny, dans la métropole dijonnaise, face au coronavirus. Alors que la France en est toujours au "Stade 2" de l'épidémie, cet Ehpad a décidé de limiter et de filtrer les visites, pour protéger ses patients âgés, les plus en danger face au virus.

Visites réduites

Depuis le lundi 9 mars 2020, il faut montrer "patte blanche" - ou en tout cas "mains propres" - pour entrer dans la maison de retraite. On sonne, il faut l'aval de la secrétaire pour y pénétrer. Avant toute chose, le visiteur doit se laver les mains, s'inscrire sur un registre et bien lire les consignes. Et il faut que la venue soit vraiment importante : les visites des familles sont de plus en plus limitées. Les personnes qui reviennent de zones à risques, qui présentent des symptômes et les enfants n'ont pas le droit de rentrer.

Pour entrer, il faut se laver les mains et s'inscrire dans un registre © Radio France - Adrien Beria

Monique est une résidente de 88 ans. Installée dans sa chambre coquette, elle raconte prendre la situation avec philosophie : "Je comprends très bien, au contraire ! J'ai déjà prévenu mes enfants de ne pas venir. Personnellement, ça ne m'inquiète pas outre mesure, vu que je suis dans un milieu protégé".

"ça ne m'affole pas" - Monique, une résidente de 88 ans

Pas d'isolement pour autant

En l'absence de visites, la directrice de l'établissement, Océane Millier, met un point d'orgue à ce que les résidents ne souffrent pas de la solitude. "L'animatrice est de plus en plus présente, vient en plus le samedi, explique-t-elle, des services civiques font des animations, des crêpes ou des gaufres. Il faut que les résidents continuent de vivre, il ne faut pas tout leur interdire".

Le confinement pour les résidents, c'est quelque chose de très compliqué - Océane Millier, directrice de l'Ehpad

La situation peut évoluer dans les prochains jours, avec un éventuel passage au "Stade 3" de l'épidémie. Dans ce cas-là, le "Plan bleu" serait automatiquement déclenché. Toutes les visites pourraient alors être interdites, sauf cas particuliers.