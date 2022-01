Comment la Manche fait-elle face à l'explosion des tests covid ?

Depuis l'apparition du variant Omicron, les sites de dépistage sont pris d'assaut en France, et y compris dans la Manche. Alors les professionnels tentent de s'adapter à la situation. Avec une équation compliquée : faire face à l'augmentation et fournir des résultats dans un délai raisonnable.

La facture des tests liés au covid pourrait être plus salée que prévue. Le gouvernement table désormais sur six milliards d'euros pour 2021, contre 5,2 prévus initialement selon le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt. Un coût qui grimpe notamment avec l'explosion des dépistages depuis le mois de décembre et l'émergence du variant Omicron avant les fêtes de fin d'année.

Dans la Manche, on recense sur le papier un peu plus de 400 lieux de dépistage : laboratoires, pharmacies, cabinets d'infirmiers, etc. Mais parmi eux, certains ont jeté l'éponge car ils ne pouvaient faire face à la demande notamment. Si on se penche sur le taux de dépistage - le nombre de tests dont le résultat est exploitable, rapporté au nombre d'habitants dans la Manche, il a été multiplié par cinq en l'espace de deux mois dans le département : 1.418 le 1er novembre... 6.843 le 30 décembre.

Des labos en surchauffe

Alors les professionnels doivent faire face. Ou plutôt tenter. Dans le Nord-Cotentin, les laboratoires Dynabio ont une capacité maximale de traitement de 900 tests par jour. Lundi, ils en ont reçu plus de 1.400. Notamment beaucoup de personnes cas contact. Les équipes tournent à plein régime, mais difficile voire impossible de rattraper le retard : certains résultats ne peuvent être fournis qu'après 48 ou 72 heures. Alors, dès ce jeudi, l'établissement a décidé de prioriser les tests PCR pour les urgences : blocs opératoires, personnes en chimiothérapie, voyages professionnels, etc.

A Avranches, le drive test de l'hôpital a été victime de son succès : une jauge de 80 personnes par jour a été mise en place pour faire face aux demandes. Et certaines communes réarment des salles de dépistage, en collaboration avec l'Agence régionale de santé pour des centres de dépistage éphémères :