Coronavirus : comment la vaccination des élèves de 12 à 17 ans va-t-elle s'organiser en Normandie ?

Ce jeudi 2 septembre, c'est le Jour J, plus de 582.000 écoliers, collégiens et lycéens normands font leur rentrée. Une nouvelle reprise avec tout un protocole sanitaire : masque en intérieur dès la primaire, limitation du brassage des élèves par niveau, désinfection. La nouveauté pour les 12-17 ans, c'est qu'ils pourront se faire vacciner contre le Covid-19 dans leur établissement.

Pour l'instant, en Normandie, 60% des 12-17 ans ont reçu au moins une dose de vaccin. L'objectif de cette campagne : augmenter la part de jeunes vaccinés. Il y a deux options. La première concerne les établissements avec plus de 500 élèves et basés à plus de 20 minutes d'un centre de vaccination. Dans ce cas, une équipe mobile de soignants vient directement dans le collège ou le lycée. Tout se déroule sur une ou deux journées.

Avec l'autorisation des parents pour les moins de 16 ans

Autre possibilité, là pour les établissements plus petits et à proximité d'un centre de vaccination. Des créneaux sont réservés aux jeunes dans les centres. Des bus sont d'ailleurs prévus par les collectivités pour emmener les élèves.

Concernant le calendrier de cette campagne. Pour la première dose, c'est à partir du lundi 6 septembre et jusqu'à fin octobre, et ensuite, pour la deuxième injection, les vaccinations reprennent après les vacances de la Toussaint et se termineront fin novembre. Tout cela est basé sur le volontariat. Les parents doivent donner leur autorisation mais seulement pour les jeunes de moins de 16 ans.

Des créneaux dédiés dans les centres de vaccination

Plus d'étudiants vaccinés, c'est aussi l'un des objectifs de l'ARS et de l'Académie de Normandie. Il y aura au moins une opération de vaccination organisée sur chaque site universitaire de la région, à Caen, Evreux, Cherbourg, etc. et des créneaux seront aussi dédiés aux étudiants dans les vaccinodromes.