Comment l'armée se mobilise contre l’épidémie de coronavirus ?

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, le ministère des Armées propose du matériel, des compétences et du personnel pour tenter de freiner la propagation du virus. Pour la première fois, l'armée déploie son hôpital aérien "Morphée", le Module de réanimation pour patient à haute élongation d’évacuation. Il permet de transporter dans un avion militaire, entre six et douze patients dans un état grave, dans les mêmes conditions qu’un service de soins intensifs, sur une distance jusqu’à 10 000 km, vers la métropole.

Un A330 MRTT Phénix de l'armée de l'air pour évacuer des malades du coronavirus - Ministère des Armées

Cet hôpital aérien n'a jamais été déployé en France. Il a uniquement été utilisé lors d'opérations extérieures. La première fois c'était au Kosovo en 2008 après des violences urbaines. En 2002, après l'attentat de Karachi, au Pakistan, les militaires français qui ne disposaient pas d'un tel dispositif avaient été obligés d'évacuer les onze Français qui avaient été tués, et les douze autres blessés avec un Airbus médicalisé allemand.

"Morphée" est directement intégré dans un avion ravitailleur de l’armée de l’Air, comme un C-135 ou un A330 MRTT Phénix. A bord, le dispositif est mis en œuvre par 6 membres d'équipage et 12 membres du Service de santé des armées (SSA): deux médecins anesthésistes-réanimateurs, deux médecins aéronautiques, trois infirmiers anesthésistes, deux infirmiers, deux infirmiers convoyeurs de l'armée de l'Air, ainsi qu'un spécialiste choisi en fonction de la mission.

Pour soulager les hôpitaux de Colmar et Mulhouse, débordés depuis plusieurs semaines, un avion a décollé d’Istres samedi dans la matinée pour rallier l’aéroport de Bâle-Mulhouse afin d’évacuer les malades vers des hôpitaux de la région Aquitaine. Déjà mercredi, six patients avaient été transférés de Mulhouse vers les hôpitaux d’instruction des armées de Toulon et Marseille. Cinq des huit hôpitaux de Service de santé des armées ont été ouverts. Ils disposent d’une capacité d’accueil d’une centaine de lits réservés aux patients Covid-19, dont 40 en réanimation.

Un hôpital militaire de campagne

En plus de ces moyens aériens ,l'armée installe également dans le Haut-Rhin un Elément militaire de réanimation (EMR). Il s’agit d’une structure médicale modulaire sous tente dédiée à la prise en charge de patients Covid-19. Sa capacité est de 30 lits en réanimation. L’EMR est constitué à partir d’éléments habituellement maintenus en réserve pour déployer des antennes médico-chirurgicales en opérations extérieures, pour des actes de soins de chirurgie de combat lourds nécessitant une configuration particulière.

Un hôpital flottant

Pour évacuer des patients atteints du coronavirus, la marine nationale va aussi envoyer ce week-end à Ajaccio son porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre. "Il entrera en action a priori dimanche et permettra de transférer entre 12 et 14 malades placés en réanimation vers les hôpitaux de la Côte d'Azur", a indiqué le préfet de Corse Franck Robine.

Le Tonnerre dispose d'un hôpital embarqué le plus grand d'Europe. Le navire bénéficie de capacités hospitalières équivalentes à celles d'une ville de 40.000 habitants. Son hôpital de 850 m2 est aussi équipé d'une salle de téléassistance médicale. C'est une première sur un bateau de la marine nationale.

A son bord, deux salles d’opérations, 69 lits médicalisés. Dans le hangar hélicoptères, cet hôpital mobile peut également être transformé en hôpital de campagne, ce qui permet d'augmenter les capacités médicales.

Dans l'hôpital du porte-hélicoptère amphibie © Radio France - Mikaël Roparz

L'hôpital du porte-hélicoptère peut- être transformé en hôpital de campagne depuis le hangar hélicoptères. © Radio France - Mikaël Roparz

Le PHA Tonnerre a deux frères jumeaux, le Dixmude et le Mistral. Le Tonnerre a déjà mené deux opérations de secours aux populations, lors de l'ouragan Irma dans les Antilles en 2017, en février 2019 pendant la crise humanitaire au Mozambique due au passage du cyclone Idai.