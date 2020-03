130 à 140 appels par jour au Samu d'Indre-et-Loire sur le coronavirus

En seulement quelques jours, le nombre d'appels au Samu d'Indre-et-Loire sur le coronavirus ont fortement augmenté. Ils représentent désormais plus d'un appel sur cinq. Pour faire face, le Samu d'Indre-et-Loire a mis en place un dispositif spécial.

Face à l'épidémie de coronavirus, le Samu d'Indre-et-Loire doit s'adapter. Depuis quelques jours, le nombre d'appels au 15 spécifiquement liés au Covid-19 a franchi un cap. Il y en avait 60 dimanche dernier, 145 lundi, 117 mardi, 137 mercredi... "Nous sommes désormais entre 130 et 140 appels par jour" explique le professeur Saïd Laribi, le directeur médical du Samu 37. Traditionnellement, le Samu d'Indre-et-Loire reçoit 650 appels en moyenne par jour. Du coup, pour faire face à ces appels liés au coronavirus, un assistant de régulation médicale et un médecin régulateur sont dédiés à cette tâche.

Le dispositif du Samu pourrait évoluer en cas d'augmentation du nombre d'appels

Si le cap des 180 appels est franchi sur une journée de 24h, ou si le Samu reçoit plus de 20 appels par heure, de nouveaux moyens pourraient être mis en place. Il faudra alors ajouter du personnel à cette tâche, avec plus d'assistants de régulation médicale, plus d'urgentistes, d'internes ou de médecins libéraux.

A cause du coronavirus, le temps d'attente au 15 a augmenté

Face à cette hausse du nombre d'appels au 15, c'est toute la chaîne des secours qui en pâtit. Le temps de réponse au 15 est donc impacté. "Dans l'idéal, nous devrions décrocher dans les 30 secondes voir une minute. Clairement, depuis la crise, depuis lundi, il faut être patient. Cela peut prendre plusieurs minutes" détaille le professeur Laribi. "Ma seule recommandation est de ne pas raccrocher et d'appeler les 18, puisque les pompiers vont rebasculer l'appel vers le Samu".