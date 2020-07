Comment les pompiers du Puy-de-Dôme évaluent le risque incendie ?

Au CTA Codis de Clermont-Ferrand, le centre opérationnel des pompiers du Puy-de-Dôme, tous les matins d'été c'est la même routine pour le chef de salle, ce jour-là, la Capitaine Nina Grellet. "On est abonné à un site Météo France qui est un peu spécialisé qui va nous donner une cartographie de l'IFM de l'ensemble de la France." Comprenez Indice Feu Météo : la base pour la prévision du risque incendie.

La Capitaine Grellet scrute les cartes en couleurs sur ses nombreux écrans et surveille la boîte mail où tombe chaque jour le bulletin envoyé par le commandement de la zone Sud-Est. "Il nous donne le niveau de risque, s'il y a du vent de prévu, et une cartographie de notre zone. Sur ces cartes on a la sécheresse de la végétation, notre fameux indice feu météo, avec des codes couleurs qui vont de bleu, faible, à rouge, très sévère... Avec l'ensemble de ces éléments et le nombre d'interventions pour feux de végétaux qu'on a eu la veille, _on détermine un niveau de risque pour la journée_." C'est ce niveau de risque qui va décider du nombre d'engins qui seront envoyés en cas de départ de feu.

Intervenir le plus vite possible

La doctrine des pompiers est claire : envoyer tout de suite, le maximum d'engins pour "tuer le feu dans l’œuf", parce qu'un feu qui prend de l'ampleur nécessitera toujours plus de moyens. Depuis cette année, les pompiers du Puy-de-Dôme sont même prêts à prépositionner des engins dans "des zones qui seraient soumises à une pression incendiaire forte avec de nombreux départs de feux", explique le Commandant Pascal Thomas, conseiller technique départemental feu de forêt.

Le Commandant Thomas ajoute aussi que les cadres puydômois suivent "_une formation à l'école nationale des feux de forêt à Valabre_, près d'Aix-en-Provence où on leur apprend comment se développe le feu", ainsi qu'à lire le relief sur la carte pour arriver à imagine la progression du feu et mieux l'éteindre.

La majorité des feux liés à des imprudences

Le risque incendie est présent tout l'été dans le Puy-de-Dôme. En Limagne il est lié à l'activité agricole, les massifs du Sancy et du Forez sont aussi à risque. 30% des feux viennent d'actes malveillants, mais la grande majorité restent dû à l'imprudence.

Les pompiers martèlent les consignes : attention aux mégots jetés par terre, pas de barbecue en forêt, et phénomène nouveau : ces personnes qui vont prendre leur voiture et aller vers les feux pour faire une vidéo pour alimenter les réseaux sociaux. Le Lieutenant Colonel Chrisitan Rodier, chef du pôle opération prévention du Sdis du Puy-de-Dôme rappelle que c'est le genre de comportement, non seulement dangereux, mais qui risque de bloquer la progression des pompiers vers l'incendie.