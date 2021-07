Comment lutter contre l'algue moutarde qui prolifère dans les piscines de Drôme Ardèche cet été

Une eau trouble, sableuse, des algues brunâtres… Beaucoup de propriétaires de piscines ont du mal à récupérer l'eau de leur piscine cet été dans la Drôme et en Ardèche. Si c'est votre cas, il s'agit peut-être de l'algue moutarde, due aux tempêtes de sable du Sahara, qui a coloré le ciel en rouge cet hiver.

Depuis un peu moins de 10 ans, cette algue, cousine de l'algue verte classique, prolifère, selon Renaud Cabrilhac, responsable des magasins Cash Piscines en Drôme Ardèche. Il nous explique comment reconnaître l'algue : "Visuellement, l'algue brune est légèrement tachetée moutarde et très volatile, le moindre mouvement d'eau va la remettre en suspension. Elle est aussi beaucoup plus tenace que l'algue verte. On la trouve dans tous les endroits du bassin, notamment les angles ou elles nichent et où elles sont plus difficile à éradiquer. Elle est aussi où on la voit le moins et où c'est le plus dangereux : dans les filtres."

Une algue difficile à éradiquer

Ludovic, un client du magasin, se bat depuis deux mois pour faire revenir sa piscine : "Je changeais mon filtre tous les trois jours. Il était carrément noir de sable. J'ai réussi à enlever les algues mais il me restait encore le sable. Pendant deux mois j'ai aspiré avec mon filtre mais il restait sale. C'est la deuxième année là je craque, si je n'y arrive pas j'arrête, j'en peux plus", déclare-t-il, désemparé.

"L'algue moutarde est beaucoup plus présente qu'avant. Au début, je connaissais seulement l'algue verte, la plus connue. Elle reste aujourd'hui encore la plus répandue mais l'algue moutarde se développe d'avantage, je pense. Cette algue est beaucoup plus tenace que l'algue verte donc là il faut être un peu plus vigilant et scrupuleux sur les méthodes pour l'éradiquer" explique Renaud Cabrilhac.

Pour s'en débarrasser, le pH de la piscine doit être régulé à 7,2 et trois produits doivent être utilisés : un algicide moutarde, un chlore choc et du floculent.