Comment lutter contre le coup de blues de l'hiver ?

Bonjour la déprime en hiver ! Notre expert Yan Mercœur nous donne ses conseils pour lutter contre la dépression saisonnière.

Cette année, le Blue Monday ou Lundi blues tombe le 20 janvier. Pur produit de marketing pour la chaîne britannique Sky Travel, cette journée considérée comme la plus déprimante de l'année n'enlève pas le caractère démoralisant des journées froides et peu ensoleillées de l'hiver.

Notre coach France Bleu Yan Mercœur va nous aider à passer cette période tout en douceur.

Profitez de la lumière naturelle

Nous le savons tous : le manque de lumière a une influence sur notre moral et il désynchronise notre horloge interne. En effet, la lumière bloque la sécrétion de mélatonine. Et elle favorise la sécrétion de sérotonine, une des fameuses hormones qui joue un rôle antidépressif. Quand nous ne sommes plus assez exposés à la lumière, nous manquons donc de cette sérotonine, et c’est là que la petite déprime hivernale peut apparaître.

Pour la contrer, mettez le pied dehors à la moindre occasion, et exposez-vous à la lumière naturelle ou rapprochez-vous de la lumière du jour au maximum en vous asseyant à côté d'une fenêtre. Faites ça plutôt en première partie de journée pour bien profiter de la lumière naturelle et faire le plein d’énergie.

Si vous en avez la possibilité, autre option intéressante : investissez dans une lampe de luminothérapie : 30 minutes d’exposition chaque matin suffisent.

Pratiquez une activité physique quotidienne

Là encore, c'est bien connu, l’activité physique est bonne pour la santé et son efficacité est prouvée contre la fatigue ou la déprime. Elle permet de libérer de la sérotonine et des endorphines, sources de bien-être.

En hiver, la tentation est grande de rester au chaud. Eh bien non ! Même s’il pleut ou qu’il fait froid, enfilez un imperméable, et marchez une petite demi-heure chaque jour ! Garez la voiture un peu plus loin que le bureau, descendez à la station de bus ou de métro d’avant, et marchez ! C’est excellent pour le corps et le mental.

Idéalement, ajoutez une ou deux séances de sport plus intenses par semaine et vous vous sentirez très bien pendant tout l’hiver. Et en marchant de bon matin, à la lumière naturelle, vous renforcez votre production de sérotonine pour lutter contre le blues de l’hiver !

Renforcez la complicité entre amis

Le conseil peut vous paraître simpliste, mais je vous invite vraiment à renforcer les liens avec vos amis ou vos proches pendant cette période hivernale.

Quand le moral baisse, on a souvent tendance à se replier sur soi, à rester chez soi. On réduit sa sociabilité et le sentiment de solitude apparaît. Prenez les devants !

En cette saison, plus que jamais, faites du lien. Installez des petits rituels : un goûter ou un déjeuner entre amis le week-end, un verre entre amis ou une sortie à plusieurs un soir par semaine. Faites en sorte de cultiver l’amitié pour partager des moments de convivialité et de bonne humeur. Rien de tel qu’un joli moment d’amitié pour repartir du bon pied ensuite et mieux affronter la grisaille et le froid.

Misez sur les plaisirs sensoriels

Nous avons cinq sens qui nous relient avec le monde extérieur. Et chacun de ces sens est une source de plaisir potentiel. Je vous invite à savourer le plaisir de ces cinq sens pendant cette période hivernale par des activités qui vous plaisent.

Allez voir des choses que vous trouvez belles : un paysage, une exposition de peinture.

Pensez à écouter chaque jour de la musique entraînante ou d’un style qui vous est agréable. Faites votre playlist de chansons qui vous font du bien, choisissez des musiques entraînantes pour vous sentir motivé et de bonne humeur.

Choisissez de partager des moments chaleureux dans des endroits cocons pendant lesquels vous pourrez savourer un bon plat. Buvez des tisanes ou des thés parfumés avec un ou une amie.

Nourrissez vos sens par des activités plaisantes et pensez à les partager avec des amis : le plaisir est décuplé !

Tenez un journal de pensées positives

Pratiquer la gratitude peut aider à diminuer la morosité hivernale et apprécier les bons côtés du quotidien.

Prenez l’habitude de noter dans un carnet trois choses dont vous êtes reconnaissant en fin de journée. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'événements exceptionnels ni de pensées philosophiques profondes, parfois le sourire d’un ami, le câlin d’un proche suffisent à nous faire du bien, et valent la peine d'être remarqués.

En cultivant la gratitude, en apprenant à vous centrer sur des petites bulles de bien-être, vous aidez votre cerveau à amplifier le positif. Toutes ces petites gouttes de bien-être cumulées vous aideront à mieux traverser l’hiver et à renforcer un moral positif face au froid et à la grisaille.