Comment lutter contre le moustique tigre, qui fait un malheur en Poitou-Charentes ?

Il est zébré, tout petit, très silencieux, et il vous attaque à toute heure de la journée. Depuis deux semaines, le moustique tigre fait des ravages aux quatre coins de Poitou-Charentes. Températures élevées et beaucoup d'humidité : les conditions sont optimales pour ce moustique originaire des pays chauds, qui a désormais entièrement colonisé notre région. Malheureusement, les solutions sont limitées pour s'en prémunir.

"On s'est beaucoup fait attaquer" témoignent Taméra et Camille, en fac de langues à La Rochelle. Et les moustiques tigres ont même gâché leurs soirées : "on était entre amis à la plage pour un pique-nique, et on a été obligé de rentrer plus tôt." Surtout que Taméra est allergique aux piqûres d'insectes : "j'ai eu des beaux boutons." Confirmation en Charente, où l'entomologiste Benoît Gilles ose à peine sortir dans son jardin du centre-ville d'Angoulême : "c'est très compliqué d'aller dehors sans se faire piquer par des dizaines de moustiques."

Ils piquent à moins de 150m de leur lieu de naissance

Cette nouvelle espèce a établi ses quartiers nos contrées depuis deux ans, estime Benoît Gilles. Le moustique tigre, originaire des pays chauds, a profité du changement climatique. "Les larves vivent dans l'eau stagnante, et après de grandes périodes de pluie, les jardins se remplissent de points d'eau. Avec la chaleur, quelques jours après, les adultes sortent pour nous piquer." Des moustiques qui piquent à moins de 150 mètres de leur lieu de naissance.

De quoi gâcher la vie de Manon, et de ses fils Lou et Lino. "On essaie de lutter mais ça ne marche pas, constate la jeune maman. Citronnelle, huiles essentielles, ça pique quand même !" Lou est colère : "ils ne vont que vers moi." Son grand frère Lino décrit les efforts de la famille : "on essaie de mettre des plantes dans le jardin pour les faire fuir". Quand sa mère mise sur les chauve-souris, gourmandes de moustiques : "on va faire des abris à chauve-souris", promet Manon.

La chasse aux larves

Pour l'entomologiste Benoît Gilles, le plus efficace c'est encore de faire la chasse aux larves, en supprimant l'eau stagnante qui leur permet de se développer. "Je vois dans mon jardin : cet après-midi, j'ai remarqué un seau rempli d'eau sur mon composteur, je suis allé le vider. Mais c'est des petites choses qu'on oublie." Seaux, mais aussi coupelles, vieux pneus... tout ce qui peut retenir l'eau est à bannir des jardins, balcons, pas de porte.

Quant à une démoustication massive, à coups d'insecticide toxique, autant oublier. La solution appartient au passé, rappelle Didier Gauchet, conseiller municipal à La Rochelle chargé des animaux en ville : "on avait avant des campagnes plus générales, avec des hélicoptères, et ça amenait un excès de produit dans des zones qui n'en avaient pas besoin."

Le rôle des communes

Seule l'agence régionale de santé se permet encore ce type de campagne de démoustication, en encore sur des secteurs très localisés. "On agit uniquement lorsqu'on aura une personne au moins touchée par une maladie de type dengue, zika, chikungunya, précise Laurent Flament, directeur de l'ARS en Charente-Maritime. Et dans le même temps, on aura une présence avérée du moustique tigre." Traitement ciblé, suivant un protocole précis, ce qui n'empêche pas les populations de s'inquiéter .

L'ARS n'est en tout cas pas compétente pour lancer des opérations massives, "de confort". Là c'est aux mairies de les solliciter, par exemple auprès du service départemental de démoustication de la Charente-Maritime . Dans ce cas, on peut utiliser des produits plus doux, comme le bacille de Thuringe, qui permettent de détruire les larves de moustiques.

A La Rochelle, la ville mise aussi sur l'information du public. Un tract et une campagne de porte-à-porte sont prévus au mois d'octobre.