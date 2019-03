Comment bien manger pour pas cher ?

Auxerre, France

"Les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens vont manger exclusivement du riz, des pâtes, des pommes de terre... et encore." Rémi n'en démord pas... Pour lui, petit budget ne rime pas avec une alimentation saine. Non, les gens qui n'ont pas d'argent ne peuvent manger sainement" assène cet auxerrois.

Comment manger sain et pas cher? Copier

Pourtant des efforts sont faits de la part des enseignes qui ont développé par exemple les rayons "vrac" comme au magasin Biocoop d'Auxerre, "Le vrac est vraiment très bien. On ne paie pas l'emballage et on peut se servir la quantité désirée détaille Valérie qui vient s'y approvisionner en légumineuse et qui n'a pourtant pas forcément de gros moyens. Cela permet de réduire le coût de son alimentation."

Se remettre à faire la cuisine

Et puis il y a aussi le fait de se responsabiliser, de faire l'effort, de se donner les moyens de manger sain et pas cher. Elizabeth vient acheter a petits prix ses légumes à l'épicerie solidaire d'Auxerre... mais pour elle la solution reste de tout simplement de reprendre son tablier. "Il ne faut pas écouter les publicités qui veulent vous vendre des choses toutes prêtes qui sont chères et dans lesquelles il n'y a rien. Cela coûte très cher et il faut s'en passer. Il faut revenir à des habitudes alimentaires plus simples. Manger simplement. Si on va au marché, on trouve des légumes pas très chers, très bons, mais il faut les cuisiner, c'est tout."

Et retrouver les fourneaux, c'est d'ailleurs ce que l'épicerie solidaire veut encourager. Des ateliers cuisines y seront proposés dès la fin avril avec des recettes simples a réaliser.

Un faux argument pour Marion Dhondt, diététicienne à Sens. Pour la professionnel, il est possible de manger sain sans trop dépenser, mais cela demande quelques recherches et des idées.

Les conseils d'une diététicienne pour manger sain sans trop dépenser

Pour la diététicienne sénonaise Marion Dhondt, manger sain sans trop dépenser est possible "en mangeant des aliments bruts, non transformés. Il faut aussi acheter local, et de saison. On considère toujours que les pâtes et le riz, c'est moins cher que les légumes, mais pas forcément si vous achetez en circuit court et de saison. Ce sera peut-être même moins cher au kilo que le riz et les pâtes."