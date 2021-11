Comment pallier la fermeture des urgences de nuit à Voiron ? "Les médecins généralistes font déjà beaucoup"

"Nous sommes dans un démarrage de cinquième vague", estime ce mardi 16 novembre Olivier Véran. Le ministre de la Santé parle d'une hausse des contaminations de 30% par semaine. En Isère, comme d'ailleurs au niveau national, le taux d'incidence dépasse désormais les 100 cas pour 100.000 habitants, pour la première fois depuis deux mois. Or les hôpitaux de l'Isère sont déjà saturées. Depuis ce lundi, les urgences adultes de Voiron sont fermées de 20h à 8h du matin, faute de personnel.

"Des gens finissent aux urgences faute d'avoir une solution, faute que des gardes soient assurés la nuit et le week-end" avait protesté vendredi sur France Bleu Isère Julien Polat, le maire de Voiron. Impossible d'en demander plus aux médecins de ville, estime, Didier Legeais, le vice-président du conseil de l'Ordre des médecins de l'Isère.

France Bleu Isère : La dernière fois que vous étiez venu chez nous, c'était il y a deux mois, lorsque les enfants isérois avaient pu enlever le masque. Vous disiez à l'époque que "c'est une bonne chose". Aujourd'hui, alors que les contaminations augmentent. Est ce que vous diriez la même chose ?

Didier Legeais : Certainement pas. Mais depuis deux ans, le Covid nous a habitués à savoir réagir, rebondir en fonction de l'épidémie. Donc, aujourd'hui, il faut reprendre tous les gestes barrières, le lavage des mains, le gel hydroalcoolique et l'aération des pièces. On voit que la bronchiolite remonte, la gastro entérite également, ce qui veut dire qu'on a baissé les gestes barrières dans les écoles. Donc, il faut bien rappeler aux enfants de se laver les mains, d'aérer les classes, de ventiler quand ils rentrent chez eux et de remettre le masque quand ils sont dans des lieux confinés. La grippe est là, la bronchiolite aussi.

Les contaminations augmentent, mais au fond, est ce que c'est grave, docteur ? Parce qu'il y a relativement peu de formes graves du Covid, sans doute grâce à la vaccination, d'ailleurs...

Je crois que ce qu'il faut accepter l'idée de vivre avec le coronavirus, et qu'effectivement, grâce à la vaccination, on aura des formes peu symptomatiques, qui sont certes désagréables - ça ressemble à un gros rhume ou un tableau grippal - mais sans hospitalisation, sans réanimation et sur les gens vaccinés, très peu de mortalité, extrêmement peu. Donc, il faut se faire vacciner, continuer à convaincre les 5 ou 6 millions d'adultes potentiellement en risque grave de se vacciner et ensuite on pourra continuer à vivre avec le coronavirus, et on verra s'il y aura des vaccinations tous les ans ou non.

Certains pays, comme l'Autriche, imposent un confinement aux personnes non vaccinées. Est-ce qu'il faudrait la même chose en France, d'après vous ?

Une chose est sûre : c'est parce qu'on respecte leur liberté individuelle que les gens non vaccinés peuvent potentiellement aller jusqu'en réanimation et dépenser jusqu'à 100 000 euros de frais de santé. Tout simplement parce qu'ils ont estimé le droit de ne pas se faire vacciner pour des raisons volontaires. Il y a ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons de santé, cela n'a rien à voir. Et puis, il y a ceux qui, pour des raisons idéologiques, sont persuadés qu'il y a un complot. Il faudrait réfléchir à leur dire : "puisque vous refusez la responsabilité collective de la vaccination, si vous êtes hospitalisé, il faudra que vous assumiez seuls vos dépenses". Bien évidemment, on n'en est pas là encore, mais il faut savoir qu'une personne non vaccinée, hospitalisée, la société va dépenser près de 100 000 de frais de santé. Ce n'est pas raisonnable et en plus, ça sature les services. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes en très grande difficulté pour reprendre nos activités normales en cancérologie ou en chirurgie fonctionnelle.

Et puis la tension est forte également aux urgences, notamment à Voiron, où les urgences ont dû fermer hier soir, faute de personnel, mais aussi parce qu'il y a des gens qui ne sont pas pris en charge en médecine de ville. Est ce que vous, président du conseil de l'Ordre des médecins de l'Isère, vous appelez les médecins de ville à faire plus ?

Alors, les médecins de ville font déjà énormément, beaucoup plus que la plupart d'entre nous. Ils travaillent 60, 70 voire 80 heures par semaine. Ils font beaucoup. Ça fait 25 ans qu'on impose aux médecins libéraux et au delà, aux soignants libéraux, aux infirmières, aux établissements de santé privés et publics, des mesures de restriction drastique des dépenses et d'organisation, d'optimisation à tout prix. Aujourd'hui, l'optimisation pète et les soignants sont épuisés, tant à l'hôpital public que dans les cliniques privées que dans la médecine libérale et chez les infirmières.

Ils font beaucoup certes, mais est-ce que les médecins de ville, les médecins généralistes notamment, font assez de permanences ou d'heures de nuit ? C'est ce que suggérait Julien Polat, le maire de Voiron, récemment.

Alors, Julien Polat a raison. Si ce n'est que depuis la loi "Hôpital, patients, santé, territoires" de Mme Bachelot en 2009, les agences régionales de santé n'ont eu de cesse de diminuer les secteurs de garde. Dans le département de l'Isère, il y avait plus de 70 secteurs de garde où toutes les nuits un médecin généraliste faisait la garde. Et puis, on a décidé qu'on passerait dans l'Isère à 35 secteurs de garde. Aujourd'hui, on n'a plus qu'une trentaine de secteurs de garde. Et puis enfin, l'Agence régionale de santé, pour des raisons économiques et d'offre de soins, a décidé qu'à partir de minuit, la garde des médecins libéraux s'arrêterait. Donc, on a imposé aux médecins généralistes d'arrêter la garde à minuit. Mais ce n'est pas les médecins qui l'ont demandé au départ.

Donc il faut revenir là dessus, d'après vous ?

Oui il faut revenir sur cette optimisation : à force d'avoir augmenté la taille des secteurs, vous avez des médecins qui peuvent faire des visites de 40 kilomètres. Ensuite, quand SOS Médecins demande à être payé autant qu'un médecin généraliste de base, il faut les écouter et puis il faut augmenter la rémunération des permanence des soins, notamment la nuit.