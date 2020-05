Comment bénéficier du Coup de Pouce Vélo de 50 € ?

Avec le déconfinement, le gouvernement souhaite encourager la pratique du vélo. L'opération "Coup de pouce vélo" propose notamment la prise en charge de 50 € pour réparer son vélo et des cours en vélo-école pour réapprendre à circuler à bicyclette.

Dans la perspective de la sortie du confinement, le Gouvernement a pris des mesures pour encourager la pratique du vélo par les Français.

Le Coup de pouce vélo, puisque c'est son nom, comporte 2 volets destinés aux particuliers. Le premier permet la prise en charge par l'Etat d'une séance d'accompagnement à l'usage du vélo dans les vélo-écoles référencées. Le second est une réduction de 50 € pour réparer son vélo dans un réseau d'établissements partenaires.

Une sortie à vélo © Getty

Comment profiter du Coup de Pouce Vélo de 50 € ?

Si vous possédez un vélo que vous n'utilisez plus car il est endommagé, vous pouvez profiter du Coup de pouce vélo-réparation pour remettre en état votre bicyclette.

La méthode est simple et elle est rappelée sur le site www.coupdepoucevelo.fr.

Il suffit de se rendre chez un des réparateurs référencés sur le site de l'opération et de faire réparer son vélo. La prime pouvant aller jusqu’à 50€ par vélo sera directement appliquée sur votre facture. Toutes les prestations qui concernent la réparation de votre vélo (pièces et main d’œuvre) réalisées dans ce cadre sont éligibles à cette prime de 50 €.

Des ateliers d'auto-réparation sont également référencés pour ceux qui souhaitent effectuer eux-mêmes la réparation de leur vélo.

De la petite réparation au gros bobo, toutes les réparations sont éligibles. C'est donc le moment de faire contrôler cette pince de frein qui frotte un peu, ce pneu qui se dégonfle sans cesse ou cette selle qui grince.

Comment trouver un réparateur agréé ?

Pour trouver un réparateur agréé, rendez-vous à l'adresse suivante : https://www.coupdepoucevelo.fr/auth/particulier/faire-reparer. Il vous suffira de taper votre code postal pour qu'une liste d'établissements vous soit proposée.

Il faut alors contacter le réparateur choisi pour convenir d'un rendez-vous. Pour bénéficier de la prime Coup de pouce vélo, vous devrez présenter un justificatif d'identité comme une carte d'identité, un passeport ou un titre de séjour. Il faudra également vous munir d'un téléphone portable car un code de vérification vous sera envoyé par SMS.

Si le coût des réparations est inférieur à 50 € hors taxes, vous n'aurez que la TVA restante à payer. Après les réparations, une facture reprenant l'ensemble des éléments réalisés devra vous être remise.

Un enfant apprend à faire du vélo © Getty - Sally Anscombe

Comment circuler en sécurité ?

Redevenir cycliste peut être une situation dangereuse pour quiconque n'est plus habitué à son vélo. Il est utile de connaître les équipements de sécurité obligatoires à vélo, vous trouverez cette liste sur le site de la sécurité routière : https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/velo/equipements-obligatoires-velo.

Pour circuler en ville, un vélo doit être équipé d'éclairages, à l'avant comme à l'arrière, et d'un avertissement sonore qui doit être entendu à 50 mètres au moins. Evidemment, votre vélo doit être équipé de freins avant et arrière en état de fonctionnement.

Certains équipements peuvent également être exigés pour le cycliste. Le port du casque est par exemple obligatoire pour les conducteurs et passagers de moins de 12 ans. L'adulte est fortement incité à porter un casque à vélo, son efficacité n'étant plus à démontrer. Le port d’un gilet rétro-réfléchissant certifié est pour sa part obligatoire pour tout cycliste et son éventuel passager circulant hors agglomération la nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante.