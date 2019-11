Comment résister au blues de l'automne ? les conseils de pharmaciens mayennais

Chocolat noir, noix, flocons d'avoine et bananes, compléments de magnésium et de vitamines B : des pharmaciens mayennais vous donnent des conseils pour résister à la déprime automnale.

Département Mayenne, France

Vous avez du mal à sortir de votre lit le matin ? Vous avez le sentiment d'être fatigué alors que vous avez dormi huit heures ? Vous n'avez pas trop le moral ? C'est normal, c'est le blues de l'automne. La pluie, le froid, le manque de soleil et le lumière jouent sur notre santé.

Il faut essayer de surmonter le blues

"Ce n'est pas vraiment la grande forme, mais il faut bien continuer, on ne va pas rester chez soi à ne rien faire. On n'y peut rien, il faut essayer de surmonter le blues, mais c'est vrai que ce n'est pas très agréable", reconnaît Paulette. "Il faut traverser ça et se projeter vers des moments plus ensoleillés", ajoute Lucette.

Mehdi Pouteau est pharmacien rue de la Paix à Laval. Copier

"On conseille le magnésium pour traiter tout ce qui est fatigue, irritation liée aux problèmes de sommeil, de la vitamine B, la levure de bière, des petites plantes comme le safran. Il y a aussi solutions en luminothérapie. Les noix, le pain complet, les céréales, les flocons d'avoine sont riches en vitamine B", détaille Medhi Pouteau, pharmacien rue de la Paix à Laval.

Stéphane Huchet, pharmacien près de la Préfecture à Laval Copier

"La baisse de luminosité joue un grand rôle dans ce type de fatigue et certains personnes y sont très sensibles. Il y a quelque chose de pas mal c'est de prendre de la mélatonine ça permet de recaler l'horloge biologique et de retrouver un sommeil beaucoup plus récupérateur. Du magnésium on dit qu'il y en a dans le chocolat, surtout le chocolat noir. Il y a aussi des mélanges sous formes d'ampoules buvables, avec des plantes stimulantes, du ginseng et du gingembre, et puis de la gelée royale et du miel, qui permettent de stimuler l’immunité, pour passer un bon hiver, ne pas être trop malade", ajoute Stéphane Huchet, pharmacien près de la préfecture à Laval.