Comment s'arrêter de fumer dans l'Yonne ?

Maladies cardiovasculaires et respiratoires, cancer, le tabac à fait 75.000 morts en 2015 en France selon les derniers chiffres officiels.Le mois sans tabac vise à inciter et accompagner tous les fumeurs volontaires dans leur démarche d’arrêt du tabac.

Auxerre, France

Le mois sans tabac c'est en novembre, mais c'est dès maintenant qu'on se prépare à être prêt à se lancer le défi d’arrêter de fumer. A Auxerre et à Sens, la CPAM de l'Yonne en partenariat avec Tabag'ir vous propose de venir aux stands de sensibilisation pour des tests gratuit jusqu'au 16 octobre.

Stopper 1 mois multiplie par 5 ses chances

Un arrêt de trente jours multiplie par cinq les chances d’arrêter de fumer définitivement. Pour Patrick, il est temps de s'arrêter de fumer. Il a commencé adolescent, il a aujourd'hui 66 ans. Il avait pourtant réussi à arrêter une dizaine d'années avant de reprendre .Cette fois il faut que ce soit la bonne : " le matin je tousse, _je n'ai plus de souffle_, ça ne fait pas du bien. Je crois que j'ai enfumé pas mal de monde, ils en ont marre."

Tout est question de volonté selon Patrick. Il en a mais veut quand même se faire aider pour multiplier ses chances. C'est là qu'intervient Justine, infirmière au centre d'examen de santé à Auxerre : "quand les gens arrivent, on leur propose de souffler dans le CO testeur, un appareil qui permet de mesurer le taux de monoxyde de carbone que l'on a en nous et ça peut être une motivation pour aider à arrêter de fumer.

Près de 8 personnes sur 10 inscrites arrêtent de fumer

On explique alors à ceux qui veulent arrêter la cigarette qu'ils vont pouvoir bénéficier d'une consultation gratuite avec un tabacologue. Ils repartiront de cette consultation avec un mois de patch gratuit. Selon Tab'agir chaque année, près de 80% des personnes inscrites réussissent à oublier le tabac.

On parle du mois sans tabac et sa préparation ce vendredi matin avec Françoise Amelot. La directrice de l'association Tabagir dans l'Yonne sera notre invitée à 8h et quart.