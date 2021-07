Comment s'organisent les centres de vaccination pris d'assaut dans la Loire et en Haute-Loire ?

Suite aux annonces d'Emmanuel Macron, les prises de rendez-vous pour se faire vacciner contre le coronavirus ont été multipliées par plus de dix en quelques heures dans la Loire et en Haute-Loire. Face à ce nouvel afflux de patients, les centres de vaccinations s'organisent.

Les Ligériens et les Altiligériens foncent pour se faire vacciner contre le coronavirus. Les réservations de rendez-vous ont explosé sur Doctolib après les annonces d'Emmanuel Macron lundi soir sur l'obligation de vaccination pour les soignants et l'extension du pass sanitaire dès le 21 juillet aux lieux de loisirs et de culture.

Dans la Loire, il y a eu douze fois plus de rendez-vous pris entre lundi et mardi sur la principale plateforme de réservation. En Haute-Loire, c'est même quatorze fois plus. Les 500 rendez-vous ouverts par la préfecture altiligérienne ce mardi matin pour les centres de vaccination permanents du Puy-en-Velay et d'Yssingeaux ont été réservés en une demi-heure selon le directeur de cabinet du préfet.

Des horaires élargis pour le centre de vaccination éphémère du Puy-en-Velay

Face à cette situation, la préfecture élargit les horaires d'ouvertures de son centre de vaccination éphémère le 14 juillet. Il sera possible de s'y rendre sans rendez-vous de 10H à 20H, 550 doses seront disponibles. D'abord organisé autour de deux lignes de vaccinations, il passe à trois lignes gérées par les sapeurs-pompiers. Le centre de vaccination du stade Massot ouvrira ses portes sans rendez-vous de 12H à 17H.

Là je peux vous dire que vraiment ça a explosé, 2000 inscriptions le 14 juillet !

La dynamique est la même dans la Loire. "On avait pour le 14 juillet une centaine d'inscriptions" au centre de vaccination de Saint-Etienne raconte Yves Partrat, secrétaire général de l'Ordre des médecins dans le département. "Là je peux vous dire que vraiment ça a explosé, 2000 inscriptions le 14 juillet !"

Alors qu'il ne devait y avoir qu'un médecin le matin et un autre l'après-midi, ils seront deux équipes de quatre à se relayer pour chaque demi-journée. "Que ça soit les infirmiers, les médecins, il n'y a pas de problème, on est à la disposition des centres de vaccination" rassure-t-il. "Je pense que dans la Loire pour le moment nous avons un stock de doses qui est suffisant pour que toutes ces demandes soient exaucées et c'est indispensable."

Se faire vacciner au centre commercial Steel à Saint-Etienne

Pour faciliter l'accès à la vaccination, l'Agence Régionale de Santé en Auvergne-Rhône-Alpes souhaite organiser des opérations baptisées "Aller-Vers." Dans la Loire, cela se concrétise par l'ouverture d'un centre de vaccination pendant quatre jours au centre commercial Steel de Saint-Etienne, du 14 au 17 juillet. Il sera possible de s'y faire vacciner sans rendez-vous.

Dans la plaine du Forez, le centre de vaccination de Feurs fait aussi face à de nombreuses demandes. Il sera donc accessible sans rendez-vous de 11H30 à 12H30 et de 16H30 à 17H30 ce mercredi 14 juillet. Il s'adaptera ensuite au jour le jour, selon l'évolution de la demande des Ligériens.