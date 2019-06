Comment se déroule un don d'organe après un décès ?

Entre le don et la greffe, il peut se passer plus d'une journée. Des heures cruciales pour les proches du donneur, les médecins et le receveur. L'Agence de la biomédecine (ABM) organise, ce jeudi, la journée nationale du don d'organes et de tissus. L'objectif est de sensibiliser les Français. La loi indique que chaque personne est donneuse d'organes et de tissus d'office. Cependant, il est possible de choisir de ne pas donner. Le plus simple est de le signifier en s'inscrivant au registre national des refus tenu par l'ABM.

Avant tout don, un entretien avec les proches est organisé

Lorsqu'un patient est déclaré en état de mort encéphalique, le service de prélèvement de l'hôpital commence à remplir un dossier de don. L'état de mort encéphalique signifie que son cerveau est détruit de manière irréversible, mais que son cœur bat encore, souvent maintenu artificiellement. Un scanner est réalisé pour déclarer le décès et analyser les organes.

Malgré la loi, les services de prélèvement des hôpitaux organisent systématiquement des entretiens avec les proches du patient. "Pour savoir si jamais cette personne défunte n'avait pas laissé de témoignage écrit ou une opposition sur le registre des refus", détaille Karine Lericolais, coordinatrice pour le prélèvement d'organes et de tissus au CHU de Caen. "C'est eux qui vont nous rapporter sa parole." Si le patient porte une carte de donneur, le don est plus rapide.

Karine Lericolais a choisi de travailler dans ce service, car il nécessite beaucoup de qualités humaines. "Il faut de l'empathie, rester disponible, mais aussi être ordonné, réactif et faire preuve de diplomatie", explique-t-elle. En France, plus de 6000 greffes d'organes sont réalisées tous les ans.

Les autres hôpitaux sélectionnent les organes et viennent les prélever

Une fois l'aval des proches obtenu, les organes prêts pour le don sont inscrits dans le dossier. Ainsi, les autres hôpitaux de France peuvent le sélectionner en fonction de leur liste d'attente.

"Par exemple, à Caen, si on a un cœur qui est proposé, il va être proposé à Bordeaux ou à Tours. Et puis c'est une des équipes qui va accepter et c'est cette équipe là qui va venir le prélever et repartir avec."

Quand l'organe est prélevé, il faut aller vite. "Le cœur, il faut qu'il soit greffé dans les quatre heures. Les poumons, on a quatre à six heures. Le foie, on a six à huit heures. Un rein peut être greffé dans les 24 à 36 heures", énumère Karine Lericolais. Elle surnomme les reins, les "grands voyageurs", car ils peuvent être transportés sans surveillance médicale par des chauffeurs taxi ou des conducteurs de train.

Pour cette journée de sensibilisation au don d'organes, Karine Lericolais tient à rappeler "qu'on est tous potentiellement susceptibles d'avoir besoin d'une greffe au cours de notre vie, donc ça mérite réflexion, mais chacun son choix."