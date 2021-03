Comment se faire vacciner contre le coronavirus ce week-end dans le Nord-Pas-de-Calais

Opération de vaccination coup ce samedi 6 et dimanche 7 mars dans le Nord et le Pas-de-Calais. 17 500 doses vont être administrées dans 66 centres de vacciunations ouverts exceptionnellement pour faire face au regain de l'épidémie de coronavirus dans la région.

Les autorités sanitaires veulent donner un coup d'accélérateur à la vaccination. 10 500 injections vont donc être réalisées samedi et dimanche dans le Nord, il y en aura 7 000 dans le Pas de Calais. Les personnes âgées de plus de 75 ans sont prioritaires, celles qui vivent à domicile. Dans la région, c'est une spécificité, les plus âgés sont plus nombreux à vivre chez eux plutôt qu'en maison de retraite. Une situation qui explique que nos deux départements ont été moins bien servis en vaccin jusque-là.

Opération coup de poing ou rattrapage ?

Il y a urgence à vacciner face à une diffusion du virus deux fois plus importante que la moyenne nationale. Les centres de vaccination accueilleront donc des patients parfois dès 8h le matin et jusqu'à 18h. Des médecins, des infirmières, des pompiers y réaliseront les injections. 23 centres, déjà existants, sont ouverts dans le Pas de Calais et 3 autres sont créées spécifiquement sur ce week-end : à Calais, Boulogne sur Mer et Béthune, là où la vague épidémique est la plus forte. Ces centres provisoires refermeront leurs portes dimanche soir pour les rouvrir dans 3 semaines pour réaliser les deuxièmes injections. Le Nord compte 40 centres de vaccinations ouverts samedi et dimanche.

PRATIQUE : comment prendre rendez-vous

Il faut absolument prendre rendez-vous au préalable via les plateforme sante.fr ou doctolib.fr. Un numéro de téléphone est également mis en place : 03 92 04 34 71. Ce vendredi soir, on trouvait peu de créneaux disponibles sans que l'on sache s'ils étaient déjà réservés ou s'ils n'avaient pas encore été débloqués compte tenu de la mise en place extrêmement rapide de cette opéreation de vaccination pendant le week-end.