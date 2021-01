Si vous faites partie des 38.000 Icaunais âgés de plus de 75 ans, vous pouvez commencer à préparer votre vaccination contre le COVID-19. Tout n'est pas encore prêt, mais il est possible d'anticiper pour être vacciné au plus vite.

Comment se faire vacciner dans l'Yonne quand on a plus de 75 ans ?

Vous pouvez commencer à prendre rendez-vous pour vous faire vacciner, si vous faites partie des 38.000 Icaunais âgés de plus de 75 ans. Dans l’Yonne, six centres de vaccination seront opérationnels d’ici la fin de la semaine prochaine. Pour l’instant, les prises de rendez-vous sont possibles uniquement auprès de l’hôpital de Sens (via le site internet).

Des rendez-vous dès maintenant sur internet

L'inscription est simple, il suffit d'avoir une adresse mail et un numéro de mobile. Votre carte vitale n'est pas nécessaire au moment de l'inscription. Vous pouvez donc réaliser cette demande de rendez-vous en ligne pour un proche qui n'a pas d'accès à internet. Il sera possible prochainement de prendre rendez-vous par téléphone. Un numéro spécial va être mis en place d'ici quelques jours. Et vous trouverez tous les renseignements sur les centres de vaccination de l’Yonne et la manière de prendre rendez-vous sur le site internet Santé.fr et sur le site de l'agence régionale de santé.

Comment préparer sa vaccination contre le COVID-19 ? Reportage à Sens de Renaud Candelier Copier

Une visite médicale le jour du vaccin

Le jour du rendez-vous, vous devrez remplir un questionnaire de santé et accepter une prise de température à l'arrivée. Vous serez ensuite accueilli par un médecin qui décidera en fonction de votre situation de santé, si vous pouvez effectivement être vacciné. Plusieurs critères peuvent vous exclure temporairement de cette vaccination, comme avoir de la fièvre ou être dans l'attente de résultats d'analyse pour COVID-19. Une chose est sûre, il n’est pas nécessaire d’aller voir son médecin traitant, avant de prendre rendez-vous dans un centre de vaccination.

Pas besoin de prescription de son médecin traitant, pour aller en centre de vaccination" - Eve Robert, , déléguée dans l’Yonne, de l’agence régionale de santé. Copier

Une invitation pour la deuxième dose

La vaccination se fait en haut du bras. Vous devrez ensuite patienter durant quinze minutes afin que le personnel soignant écarte tout risque de réaction allergique suite à l'injection, comme avec n'importe quel autre vaccin. Avant de quitter le centre de vaccination, vous recevrez une invitation à prendre à nouveau rendez-vous environ trois semaines plus tard, pour procéder à la deuxième injection.