Comment soulager la douleur ? : une conférence est organisée ce mercredi à Bergerac

Une conférence sur la douleur et sur sa prise en charge est organisée ce mercredi 15 janvier à la salle François Mitterrand à Bergerac.

Bergerac, France

Avoir mal ne doit pas être un état normal quand on est malade. A l'hôpital de Bergerac, des consultations sur la douleur existent depuis plusieurs années. Le Centre Hospitalier Samuel Pozzi organise ce mercredi 15 janvier à partir de 20 heures, une conférence sur la prise en charge de la douleur, en partenariat avec la Clinique Pasteur et la Communauté d'agglomération de Bergerac, à la salle François Mitterrand.

Des outils pour exprimer la douleur

Le docteur Jean-Luc Hammel est médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital, de Bergerac il est également président du Comité de lutte contre la douleur. Selon lui, tous les patients ne peuvent pas communiquer leur douleur ni même la quantifier aux professionnels de santé. Il pense notamment aux jeunes enfants et aux personnes âgées : "60% des personnes âgées souffrent et n'osent pas se plaindre et le pourcentage passe à 90% dans les derniers mois de vie".

C'est à nous (professionnels de santé), d'interroger les patients, de les observer et de les écouter car on le dit écouter la douleur c'est un peu l'adoucir

Le but de la soirée est de présenter les outils qui existent pour exprimer cette douleur avec notamment cette échelle des douleurs. Les professionnels de santé doivent "apprendre à reconnaître la douleur chez les autres", explique le docteur Jean-Luc Hammel, "c'est un devoir, c'est un inscrit dans la loi mais c'est un travail difficile car il demande du temps. Il nécessite une écoute de la douleur".

Médicaments et moyens alternatifs pour lutter contre la douleur

Selon le docteur Jean-Luc Hammel, les moyens pour lutter contre la douleur sont nombreux. En plus des médicaments, il existe également tout un panel de de méthodes comme "la kinésithérapie, l'hypnose pour soulager les patients"