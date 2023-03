Comment suivre les conférences de Neuroplanète à Nice ?

Des débats, des conférences et des ateliers sur différents sujets, allant de la médecine hyperbare à l’AVC en passant par l’astronomie, de la conscience après la vie aux thérapies comportementales et cognitives en passant par le rire pour guérir, des drogues réinitialisant le cerveau à l’entraînement de son esprit pour modeler le cerveau…

Neuroscientifiques, spécialistes du cerveau, intellectuels, responsables politiques et écrivains se succèderont à Nice cette fin de semaine pour faire part de leurs expériences, discuter, confronter leurs idées.

Chef d’orchestre de notre organisme, le cerveau livre peu à peu ses secrets. Son implication dans tous nos faits et gestes, dans notre humeur, dans nos goûts et dégoûts, dans la réalité de notre quotidien ou encore dans notre capacité d’inventer, fascine les scientifiques. Il s'agit d'un évènement ouvert à tous (pas besoin d'avoir fait médecine pour y assister !) avec des ateliers sur la mémoire, le stress, le sommeil, le bien être mental…

Tous ces sujets qui font partie de notre quotidien et qui sont, ô combien, importants pour chacun d’entre nous.

Des conférences et des ateliers ouverts gratuitement sur inscription (cliquez ICI )

Des conférences diffusées en direct sur les pages FaceBook de France Bleu Azur et du journal Le Point

Le programme complet, d'un week-end de savoir :

Vendredi 10 mars

Conférence - 10:00 - 10:45

Mens sana in corpore sano : bien dans son corps… sans oublier la tête !

Les deux sont indissociables ! Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Être bien dans sa tête permet de faire face au stress quotidien, de s’épanouir dans sa vie personnelle et professionnelle, de faire des projets. Être bien dans son corps aide à réaliser ces derniers, à bouger facilement, à mener une vie épanouissante. Environnement, alimentation, amour, amitié, activité physique… les conseils de spécialistes.

Avec Pr Michel Lejoyeux , chef des services de psychiatrie et d’addictologie des hôpitaux Bichat et Maison Blanche et auteur de En bonne santé avec Montaigne (Robert Laffont 2022)

Dr Véronique Mondain , co-responsable du département de Médecine Intégrative de la faculté de médecine de Nice

Dédicace - 10:45 - 11:30

Michel Lejoyeux

En bonne santé avec Montaigne

Conférence - 10:50 - 11:40

50 minutes philo : quand les mots provoquent des maux

Condamner en un tweet, relayer des fake news, se moquer des uns, harceler les autres … A l’ère des réseaux sociaux, la violence des mots déferle, étouffe les débats, envahit les médias, déréglant ainsi nos vies et nos échanges. Et si, saturés de mots, nous avions perdu le sens de la parole ? Il serait donc temps de ré-endosser notre responsabilité individuelle et collective envers le seul vrai “super-pouvoir” des humains…

Avec Monique Atlan , journaliste et essayiste, co-auteur de Quand la parole détruit (éditions de L’Observatoire)

Roger-Pol Droit , philosophe, éditorialiste, co-auteur de Quand la parole détruit (éditions de L’Observatoire)

Modération : Christophe Ono-dit-Biot, directeur adjoint de la rédaction du Point

Dédicace - 11:45 - 12:30

Roger-Pol Droit et Monique Atlan

Quand la parole détruit (Observatoire)

Humain. Une enquête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vies (Flammarion, 2012, Champs 2014)

L’espoir a-t-il un avenir ? (Flammarion, 2016)

Le sens des limites (Éditions de l’Observatoire, 2021)

Conférence - 11:45 - 12:30

Après la vie, où va la conscience ?

La mort suscite de très nombreuses interrogations auxquelles il est évidemment très difficile de répondre. Pour la grande majorité des scientifiques, la conscience ne serait qu’une simple production de notre cerveau. De la chimie. Mais pour certains comme les bouddhistes, qui croient en la réincarnation, la conscience perdure au-delà des « enveloppes corporelles ». Le sujet de devenir de l’âme mérite d’être débattu, surtout s’il permet de mieux aider les personnes en fin de vie.

Avec Dr Christophe Fauré , psychiatre, psychothérapeute, auteur de Cette vie … et au-delà, (Albin Michel – nov 22)

Dr Elise Gilbert, médecin au sein du département Interdisciplinaire des soins de support, au centre Antoine Lacassagne (Nice)

Dr Fulvio Mazzola , médecin niçois et moine bouddhiste

Modération : Nicolas Bastuck, rédacteur en chef Société au Point

Dédicace - 12:30 - 13:15

Christophe Fauré

« Cette vie … et au-delà : enquête sur la continuité de la conscience après la mort » Albin Michel 2022

Atelier - 14:00 - 14:30

Astronautes : comment susciter des vocations ?

Jean-François Clervoy a accepté de répondre à toutes les questions des élèves de SVT (sciences de la vie et de la terre) du collège Raoul Dufy de Nice. Non seulement sur la terre vue de l’espace mais aussi sur son métier et toutes les activités professionnelles liées au domaine spatial.

Avec Jean-François Clervoy , polytechnicien, astronaute, fondateur d’Air Zero G et auteur de Histoire de la conquête spatiale (éditions deboeck supérieur)

Atelier - 09:00 - 13:00

Vivez une expérience virtuelle inédite

6 participants par heure – Expérience de 20 min

Devenez Lady Sapiens. Vous êtes née il y a 38 000 ans. Vivez une rencontre inoubliable avec une chasseresse et prenez part à la vie de son clan.

S’appuyant sur les enseignements scientifiques du documentaire Lady Sapiens, l’expérience évolue dans l’univers graphique du jeu Far Cry Primal© d’Ubisoft, et tire parti du pouvoir d’incarnation de la réalité virtuelle pour faire vivre le rôle d’une femme au paléolithique, et balayer les clichés.

Une coproduction Little Big Story, Little Big Story Lab, Ubisoft et France Télévisions (France TV StoryLab).

Atelier non recommandé pour les moins de 10 ans ainsi que les femmes enceintes.

Conférence - 14:00 - 14:40

En finir avec l’AVC : le dépister vite et le traiter mieux

Chaque année en France, plus de 140 000 personnes sont victimes d’un accident vasculaire, soit une toutes les quatre minutes. Les AVC peuvent survenir à tous les âges. Dans 80 % des cas, ils sont dus à l’occlusion d’une artère par un caillot. Il faut alors agir très vite car, privés d’oxygène, 2 millions de neurones meurent chaque minute. Les médecins associent souvent la thrombolyse intraveineuse (injection d’un produit destiné à dissoudre le caillot) et la thrombectomie (introduction d’un cathéter via l’artère fémorale pour aller retirer l’obstacle).

Avec Dr Jacques Sedat , spécialiste de neuroradiologie interventionnelle au CHU de Nice

Dr Marie-Hélène Mahagne , neurologue au CHU de Nice

Modération : Gwendoline dos Santos, rédactrice en chef santé au Point

Conférence - 14:45 - 15:45

Rencontre avec Jean-François Clervoy, un astronaute qui garde la tête sur les épaules

Il est allé au bout de ses rêves, de sa vocation. Il a effectué trois missions, trois vols en orbite terrestre. A la lumière de son expérience privilégiée, il livre un témoignage très personnel, lucide et passionnant sur la Terre, l’espace et notre avenir. Il s’interroge sur la meilleure façon de préserver notre planète. Il se demande comment évoluer vers plus de responsabilité tout en demeurant optimiste. Car l’espace pourrait peut être nous aider à résoudre certains de nos problèmes terrestres …

Avec Jean-François Clervoy , polytechnicien, astronaute, fondateur d’Air Zero G et auteur de Histoire de la conquête spatiale (entretiens avec Frank Lehot, éditions deboeck supérieur)

Atelier - 15:00 - 15:45

Du bon usage de la mémoire

Bien utiliser sa mémoire est une clef du bien vieillir. Pour cela il faut un régime complet : concentration, réminiscence contrôlée , motivation, sens, relation sociale…c’est le menu des ateliers mémoire de la Ville de Nice que vous pourrez tester à Neuroplanète le 10 Mars !

avec le Dr Philippe Robert , professeur de Psychiatrie à l’Université Côte d’azur, Co Directeur de l’équipe Cognition, Behaviour & Technology (CoBTeK-lab), et président de l’association IA (Innovation Alzheimer – Affect – Autisme

Valeria Manera , coordinatrice de projets de recherche au sein de l’équipe CoBTeK de l’Université Cote d’Azur depuis 2013

Marion Ferrandez

Dédicace - 15:45 - 16:30

Jean-François Clervoy

Entretiens avec un astronaute – 2022

Histoire de la Conquête Spatiale – 2015

Conférence - 15:50 - 16:25

Les TCC, le chaînon manquant entre prévention et traitement ?

Les thérapies comportementales et cognitives permettent de modifier des comportements délétères pour la santé à peu de frais et sans prendre de médicaments. Que ce soit pour améliorer son alimentation (et donc perdre du poids), mieux gérer son stress, arrêter de fumer ou combattre l’insomnie, ces thérapies basées sur une “rééducation” du cerveau donnent en général de bons résultats, le plus souvent en quelques mois. Elles permettent donc de prévenir l’apparition de certaines pathologies liées à de mauvaises habitudes de vie.

Avec Dr Gérard Apfeldorfer , psychothérapeute, spécialiste du comportement alimentaire et du traitement des problèmes pondéraux

Dr Charlotte Garret , directrice du Lab Innovation Santé de Santéclair

Dr Marion Trousselard , professeur agrégé du Val de Grâce en neurosciences et sciences cognitives, elle dirige l’unité « Neurophysiologie du stress » au sein du département « Neurosciences et contraintes opérationnelles » de l’Institut de Recherches Biomédicales de l’Armée (IRBA)

Modération: Romain Gonzalez, journaliste et responsable éditorial de Futurapolis

Conférence - 16:30 - 17:15

Douleurs chroniques : les vaincre, c’est possible !

Un Français sur cinq souffre de douleurs récurrentes. Celles d’origine neuropathique sont les plus pénibles et difficiles à soulager. Les médicaments ne sont pas toujours efficaces, ni dénués d’effets secondaires. La neuromodulation (stimulation électrique de la peau, des nerfs, de la moelle épinière ou du cerveau), qui permet de “brouiller” le signal nerveux désagréable, est encore trop peu employée (et non remboursée). Tout comme certaines thérapies non médicamenteuses, parfois bien utiles.

Avec Séverine Dard, patiente du Pr Denys Fontaine

Pr Denys Fontaine , neurochirurgien au CHU Nice

Dr Marc Lévêque , neurochirurgien à Marseille, auteur de Libérons-nous de la douleur, éditions Buchet-Chastel 2022)

Modération : Gwendoline dos Santos, rédactrice en chef santé au Point et Beatrice Parrino, rédactrice en chef adjointe au Point

Conférence - 17:20 - 18:20

Le cerveau et les mystères de l’écriture : rencontre avec Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022

En novembre dernier, l’écrivaine obtenait la plus importante récompense de la vie littéraire française avec « Vivre vite » (Flammarion), un livre bouleversant sur le deuil. Par ce texte, vingt ans après la mort accidentelle de son mari, elle tente d’extraire de l’oubli l’homme aimé en lui redonnant une existence hypothétique : et si… Que se passe-t-il dans la tête d’un écrivain au moment d’écrire ? Et qui plus quand on écrit sur le deuil et l’inacceptable ?

Modération : Christophe Ono-dit-Biot, directeur adjoint de la rédaction du Point

Dédicace - 18:20 - 19:00

Brigitte Giraud

Vivre vite (Flammarion)

Jour de courage (J’ai lu)

Une année étrangère (J’ai lu )

Un loup pour l’homme (J’ai lu )

Nous serons des héros (J’ai lu)

Avoir un corps (J’ai lu )

Pas d’inquiétude (J’ai lu)

L’amour est très surestimé (J’ai lu )

Samedi 11 mars

Conférence - -

Inauguration par Christian Estrosi

Maire de Nice, Président de la Métropole, Président délégué de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

Conférence - 10:00 - 10:35

Rire pour guérir : connaissez-vous le Dr Girafe et ses clowns hospitaliers ?

Parce qu’il est bien plus facile de soigner un enfant heureux, Caroline Simonds, alias Dr Girafe, a créé le Rire Médecin en 1991. Désormais plus de 130 clowns et comédiens travaillant dans son association visitent régulièrement les petits malades, dans de très nombreux hôpitaux français (d’autres structures lui ont emboîté le pas). Elle, qui a fait des grimaces pendant toute son enfance pour faire rire sa mère dépressive, sème la joie auprès des jeunes patients, de leurs familles et des soignants.

Avec Dr Jérôme Palazzolo , psychiatre et psychothérapeute libéral à Nice et chercheur associé au LAPCOS (Laboratoire d’Anthropologie et de Psychologie Cliniques, Cognitives et Sociales) Université Côte d’Azur

Caroline Simonds , fondatrice du Rire médecin

Modération : Hélène Delmotte, journaliste

Dédicace - 10:45 - 11:30

Jérôme Palazzolo

Ma bible des TCC (thérapies cognitives et comportementales). Leduc Éditions. Paris, 2021

La psychologie positive. PUF, collection Que Sais-Je, Paris, 2020

Conférence - 10:40 - 11:25

Psychédélique, vous avez dit psychédélique ? Quand les drogues réinitialisent le cerveau

Les médecins s’intéressent à ces substances et testent leur pouvoir curatif. Un premier essai clinique va être lancé en France dans les prochains mois avec du LSD chez les alcooliques les plus gravement atteints. Des champignons pourraient aider à traiter les dépressions très sévères.

Avec Dr Lucie Berkowitch , psychiatre et chercheuse en neurosciences

Dr Hugo Bottemanne , psychiatre à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et chercheur à l’Institut du Cerveau – Sorbonne Université AP-HP

Dr Faredj Cherikh , psychiatre au CHU de Nice

Modération : Olivier Hertel, journaliste au Point

Dédicace - 11:30 - 12:15

Hugo Bottemanne

« Dans le Cerveau des Mamans » (Editions du Rocher)

Atelier - 11:00 - 12:00

Clowns à l’hôpital : les ficelles du métier

En temps normal, ils sont grimés et entrent en fanfare dans la chambre des petits malades pour y apporter un peu de vie, de joie… Parfois, ils se font discrets, quand l’enfant fatigué à juste besoin d’une courte présence souriante. Les clowns hospitaliers sont des professionnels, dûment formés, qui aident aussi les parents et les soignants. Venez découvrir leur travail.

Avec Caroline Simonds , alias Dr Girafe, créatrice du Rire Médecin

Marie Leclève (alias Taratatouille), Robert Léone (alias Robinet) et Magalie Gibelin (alias Bidouille) de l’association La Ronde des Clowns

Conférence - 11:30 - 12:30

Du lever au coucher, 24h dans la vie du cerveau (et la nôtre)

C’est un QG qui intervient dans chacun de nos actes de la vie quotidienne. Même s’il n’explique pas la totalité de nos comportements, le cerveau est toujours impliqué, que ce soit pour choisir un aliment, effectuer un achat, procrastiner, tomber amoureux ou encore prendre n’importe quelle décision … Grâce à de multiples études, les neurosciences expliquent de mieux en mieux notre vie mentale, son articulation avec notre activité cérébrale. Ils démontrent comment des réactions chimiques ou électriques peuvent aboutir à des émotions, des pensées, des perceptions ou des actions.

Avec Sylvie Chokron , chercheuse du CNRS au centre « Neuroscience intégrative et cognition », responsable de l’unité Vision et Cognition de l’hôpital fondation Adolphe de Rothschild (Paris) et auteur de Une journée dans le cerveau d’Anna (Ed. Eyrolles 2020)

Jean Daunizeau , chercheur « Motivation, Brain and Behaviour group » à l’Institut du Cerveau (Paris)

Anaïs Roux , psychologue, créatrice du podcast “Neurosapiens” (plus d’1 million d’écoutes) et auteure d’un livre du même nom (éditions Les Arènes)

Carole Rovère , chargée de recherche Inserm, Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire – IPMC (CNRS-Université Côte d’Azur)

Modération : Beatrice Parrino, rédactrice en chef adjointe au Point

Dédicace - 12:30 - 13:15

Anaïs Roux

Neurosapiens Comment utiliser votre cerveau pour vivre mieux ! – 2023

Conférence - 14:00 - 14:30

Entraîner son esprit pour modeler son cerveau

L’attention, l’équilibre émotionnel, la compassion et autres qualités humaines peuvent être cultivées et leur développement s’accompagne de transformations fonctionnelles et structurelles du cerveau. Chaque type d’entraînement a une signature cérébrale différente. Il est possible de distinguer l’empathie et la compassion et de montrer que si la fatigue de l’empathie peut mener à la détresse empathique et au burn-out, il n’y a pas de fatigue de la compassion qui constitue un antidote au burn-out.

Avec Matthieu Ricard (visioconférence en direct depuis le Népal), docteur en génétique cellulaire, moine bouddhiste, essayiste et photographe

Modération : Etienne Gernelle, directeur du Point

Conférence - 14:35 - 15:20

Booster son mental : les leçons des athlètes

Tous les sportifs le savent bien, les qualités physiques ne suffisent pas pour performer, remporter une compétition, ne rien lâcher jusqu’à la dernière minute, trouver l’énergie pour remonter quand tout semble perdu. Avoir la « niaque » n’est pas donné à tout le monde, mais cela se travaille. Tout comme la musculature et la technique. Venez découvrir les recettes d’un coach et de deux athlètes qui ont su se dépasser pour gagner, des recettes applicables aussi dans la vie professionnelle …

Avec Yoann Berteotti, master en préparation psychologique de l’université de Montpellier et en charge de groupes sportifs Élite

Bertrand Delhom , navigateur atteint de la maladie de Parkinson, équipier du projet Neptune (le tour du monde en équipage avec escales) (en visioconférence)

Stéphanie Gicquel , avocate, sportive de l’extrême (course d’ultrafond), victime d’un accident de la circulation en 2022

Victoria Ravva, joueuse internationale de volley, responsable marketing et développement de l’AS Cannes volley Loïs Robin Monaco , formé aux arts martiaux et en charge de la préparation de champions du monde et olympiques dans plusieurs sports

Modération : Nicolas Bastuck, rédacteur en chef Société au Point

Atelier - 14:15 - 15:15

Les TCC, c’est quoi ? Pour qui ? comment ? Les Thérapies Cognitivo-Comportementales sont des approches thérapeutiques non médicamenteuses permettant de modifier des troubles du comportement en agissant sur le ressenti associé. Elles permettent plus en plus de lutter contre le stress, les phobies, les troubles alimentaires ou du sommeil, les addictions liées au tabac, à l’alcool… Plusieurs méthodes existent dont de nombreuses ont été validées scientifiquement et se pratiquent en séance individuelle ou en groupe, en tête à tête ou à distance y compris par le biais d’applications. Cet atelier est organisé en partenariat avec Mutuelles du Soleil, acteur engagé de la prévention et Santéclair. Venez découvrir ce que sont les TCC avec nos experts : Daniel RAVON , psychologue-psychothérapeute TCC Thérapeute Praticien de l’AFTCC et Anne-Dominique BONTE , fondatrice de l’entreprise MétaCoaching spécialisée dans les programmes de e-santé faisant appel aux TCC.

Conférence - 15:25 - 16:05

Lire les pensées grâce à l’imagerie cérébrale

Avec l’IRM fonctionnel, il est facile de mettre en évidence les zones du cerveau qui s’activent selon les tâches effectuées, que ce soit du calcul mental, de la lecture ou autre. Désormais, il est possible de faire l’inverse, notamment grâce à l’intelligence artificielle : déduire un processus mental à partir d’une image acquise avec la même technologie. Pour les spécialistes, il s’agit d’un formidable outil de recherche.

Avec Bertrand Thirion , chercheur Inria à Neurospin, CEA Saclay

Modération : Guillaume Grallet, rédacteur en chef Science et Technologies au Point

Atelier - 15:30 - 17:00

Ecrans : communication parents / ados, mode d’emploi

Grâce à des techniques de théâtre très innovantes, Violette et Garance aident les adultes à résoudre un problème insurmontable pour beaucoup : la gestion des ados et de leurs écrans… Quelques saynètes bien trouvées par les form’actrices de ce théâtre forum valent mieux que mille recommandations ! Car du public, placé en position d’acteur, nait une intelligence collective. Aucune moralisation, seulement des solutions pour cet atelier placé sous le signe du fun et du sens !

Par Valérie Piola-Caselli et Muriel Cauvin, alias Violette et Garance, avec le Dr Faredj Cherikh, psychiatre au CHU de Nice

Conférence - 16:10 - 16:55

Mon bébé me “prend la tête” : pourquoi porter un enfant est si envahissant

La grossesse et le post-partum entraînent des bouleversements profonds, à la fois psychologiques et biologiques chez les mères qui ne comprennent pas toujours pourquoi elles ressentent des émotions, sensations physiques ou pensées inhabituelles. Des spécialistes se sont penchés sur la façon dont le cerveau s’adapte à cette période … parfois difficilement. Ils expliquent l’origine du baby-blues ou pourquoi le sentiment de porter un fœtus qui bouge peut persister des années …

Avec Dr Hugo Bottemanne , psychiatre à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et chercheur à l’Institut du Cerveau – Sorbonne Université AP-HP

Dr Lucie Joly , psychiatre à l’hôpital Trousseau, Tenon, Saint-Antoine et Pitié-Salpêtrière, responsable de l’unité de Psychiatrie Périnatale de Sorbonne université

Audrey Randell , sage-femme au CHU de Nice

Modération : Anne Jeanblanc, journaliste et responsable éditoriale santé des forums du Point

Dédicace - 17:00 - 17:45

Hugo Bottemanne

« Dans le Cerveau des Mamans » (Editions du Rocher)

Conférence - 17:00 - 17:45

Cerveau, réalité virtuelle et empathie

En ces temps où les mondes virtuels prennent de plus en plus d’importance dans nos vies, comment réagit notre cerveau à ces « immersions » dans ces réalités parallèles que permet la technologie ? Et si, avec les bons usages, nous parvenions à développer, grâce à elle, nos facultés d’adaptation et d’empathie ?

Avec Pr Daniel Mestre, directeur de recherches au CNRS et directeur du centre de réalité virtuelle de la Méditerranée

Mélanie de Riberolles , directrice de projet réalité virtuelle chez Ubisoft

Modération : Guillaume Grallet, rédacteur en chef sciences et technologies au Point