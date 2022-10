Comment va se dérouler la campagne de vaccination de rappel en Drôme Ardèche ?

Les plus de 60 ans et les plus fragiles peuvent désormais recevoir une nouvelle dose de rappel.

La circulation du virus continue à progresser en France depuis le rebond de l'épidémie qui a commencé début septembre. Selon Santé Publique France, la semaine dernière le taux d'incidence dans la Drôme était de 426 pour 100.000 habitants et de 379 pour le département de l'Ardèche. C'est dans ce contexte que cette campagne de rappel est lancée ce lundi 3 octobre 2022.

Qui est éligible à cette dose de rappel ?

La population éligible à cette vaccination automnale comprend :

les résidents d’EHPAD et USLD (unités de soins de longue durée) quel que soit leur âge,

les personnes de 60 ans et plus,

les personnes immunodéprimées,

les personnes souffrant d’une ou plusieurs comorbidités,

les femmes enceintes, dès le premier trimestre de grossesse,

les personnes vivant dans l’entourage ou en contact régulier avec ces personnes immunodéprimées ou vulnérables, dont les professionnels des secteurs sanitaires et médico-social.

La dose de rappel est administrée dès 3 mois après la dernière injection ou infection pour les personnes âgées de 80 ans et plus, ainsi que pour les résidents en EHPAD et en USLD, et les personnes sévèrement immunodéprimées, quel que soit leur âge ou dès 6 mois après la dernière injection pour toutes les autres personnes éligibles. En cas d’infection récente au SARS-Cov2, le rappel est recommandé dès 3 mois après l’infection, en respectant un délai minimal de 6 mois après la dernière injection.

Où se faire vacciner en Drôme Ardèche ?

Pas d'ouverture de centres de vaccination prévue comme lors des vagues précédentes. Au total 200 médecins, infirmières et pharmaciens dans la Drôme et 191 en Ardèche peuvent vacciner.

Le nouveau vaccin ciblant davantage le variant omicron est-il bien arrivé dans les pharmacies ?

S'il a bien été commandé, il pourrait y avoir quelques jours de retard dans les livraisons. Les premiers flacons commandés devaient être livrés entre le 29 septembre et le 4 octobre, selon un message envoyé récemment par le ministère aux professionnels de santé, évoquant seulement 576.000 doses disponibles au démarrage. Autrement les vaccins classiques qui permettent d'éviter de faire des formes graves du covid, Pfizer, Moderna, Novavax sont d'ores et déjà disponibles.