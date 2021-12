Comment va se passer la vaccination des enfants au CHR Metz-Thionville ?

La vaccination des 5-11 ans les plus fragiles a déjà commencé, depuis lundi dernier, au CHR de Metz-Thionville et sur un site de vaccination à Forbach. L'occasion de découvrir ces "lignes pédiatriques" spécifiques, alors que les enfants sans fragilités sont désormais éligibles à la vaccination.

Olivier Véran, le ministre de la santé, l'a annoncé ce mercredi matin : la vaccination contre le Covid est désormais ouverte aux enfants de 5 à 11 ans - elle l'était déjà depuis quelques jours pour les plus fragiles. Concrètement, il s'agit d'une dose pédiatrique, avec une concentration différente du vaccin adulte. En Moselle, trois sites sont déjà en ordre de marche : l'hôpital Mercy à Metz, l'hôpital Bel-Air à Thionville, et le centre de vaccination de la rue Thérèse à Forbach vaccinent déjà les plus fragiles depuis lundi dernier.

Les murs sont colorés et l'ambiance détendue, au service pédiatrie du CHR © Radio France - Magali Fichter

A Mercy, le site de vaccination se situe au service pédiatrie, au premier étage de l'hôpital Femme-mère-enfants. Ici, à l'image du service, les murs sont colorés, décorés de dessins d'enfants, et tout est fait pour que l'ambiance soit la plus détendue possible. Première étape, le secrétariat, pour les formalités administratives, et notamment pour que le parent présent signe l'autorisation de vacciner l'enfant - un seul des deux parents suffit.

L'enfant doit ensuite passer par l'étape du test rapide © Radio France - Magali Fichter

Ensuite, rendez-vous auprès d'une infirmière pour effectuer un TROD, un test rapide sous la forme d'une petite piqûre au doigt, pour savoir si l'enfant a déjà contracté le virus, auquel cas il n'aura qu'une seule dose de vaccin. L'enfant est aussi pesé, et sa température est prise.

L'enfant a le droit de choisir un petit cadeau © Radio France - Magali Fichter

Vient ensuite la partie la plus ludique : le choix, pour se donner du courage, d'un petit cadeau. Une peluche, un livre ou un drapeau du FC Metz, car ici, on est en Moselle ! Parents et enfants entrent ensuite dans le box de vaccination, où le médecin réalise d'abord une consultation, ce qui permet aussi de répondre aux questions et aux inquiétudes. Enfin vient la piqûre, mais à en croire Simon et sa maman, croisés à la sortie, "ça ne fait pas mal du tout et tout le monde est très gentil". D'ailleurs, l'enfant se voit remettre un "diplôme du courage".

Le diplôme du courage remis à chaque enfant © Radio France - Magali Fichter

Il devra ensuite patienter quinze minutes, avant de repartir, et recevra, si nécessaire, sa deuxième dose trois semaines après. Pour l'instant, le CHR n'a vacciné que des enfants dits "fragiles", avec des pathologies particulières, ou qui vivent dans l'entourage de personnes immunodéprimées. Pour les autres, il faudra prendre rendez-vous via les plateformes de réservation comme Doctolib, mais le fonctionnement sera le même : "Nous avons fait le choix, au CHR, d'installer les centres de vaccination pédiatriques au sein des hôpitaux Femme-mère-enfant. Le parcours de l'enfant, ce n'est pas le parcours de l'adulte. Nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement spécifique, et c'était important de dédier des professionnels compétents, formés à la prise en charge de l'enfant", explique Sabine Menai-Mangenot, directrice des soins au CHR.

Des stocks bien séparés

"C'était important aussi de sécuriser les parcours pour prévenir tout risque d'erreur d'administration", précise-t-elle. En effet, les vaccins pédiatriques sont bien séparés des vaccins adultes, abonde Grégory Rondelot, le chef de la pharmacie : "C'est un flacon spécifique, avec une constitution spécifique, et il est réservé pour les services qui accueilleront des enfants". Pour l'instant, le CHR, qui distribue ensuite les doses dans tout le département de la Moselle, en a reçu 12.000, et les livraisons seront ensuite ajustées à la demande au fur et à mesure.