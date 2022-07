Commune du Berry cherche médecin désespérément

Dans quelques jours, Vailly-sur-Sauldre (Cher) va déployer de nouvelles banderoles à l'entrée de la commune "Recherche Super médecin pour un super territoire". Un plan B après l'échec du plan A : "On avait fait un clip pour les réseaux sociaux, pour faire connaitre notre super village. Mais nous n'avons pas eu de réponses satisfaisantes" explique Sylvie Bailly Gauguet, présidente de l'association TD solidarité et santé, montée exprès pour faire venir un médecin dans le secteur.

Un clip, des affiches, des annonces...

En plus de ces affiches, Vailly fait distribuer des tracts dans les facultés de médecine et publie des petites annonces. Il y a même encore un plan C dans la besace de l'association : "On pourra aussi faire appel à un cabinet de recrutement si ca ne marchait pas". Des démarches chronophages et couteuses, "mais nous pouvons compter sur de généreux donateurs, et chacun nous aide comme il peut" salue la présidente, soulignant combien cet investissement des habitants compte pour l'association.

A quelques kilomètres de là, dans l'Indre, le maire de Reuilly se désespère. Le médecin traitant de la commune a accepté de faire une année de plus, pendant le covid, mais il a décidé au terme d'une longue carrière de prendre sa retraite. Avant même le départ du docteur, la mairie a publié des annonces, payé des tracts, et sollicité tout ce que le département compte d'autorités. En vain. "Cela fait plusieurs années que nous cherchons, et toujours rien ! J'ai le sentiment de faire une tâche qui ne me revient pas. C'est à l'Etat de proposer des solutions ! " s'énerve Yves Guesnard.

"C'est déshabiller Paul pour habiller Jacques"

Une détresse qu'entend le Docteur Lyon, médecin à Tournon-Saint-Martin, dans l'Indre, et président de l'inter CPTS -communauté professionnelle territoriale de santé. "Cette concurrence entre les territoires, c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques ! Ca ne marche pas de toutes façons...". Il y a pourtant urgence à trouver des solutions. L'Indre compte aujourd'hui 120 médecins généralistes. Ils ne seront plus que 110 à la fin de l'année. A peine un médecin pour 2.000 habitants. Nous sommes bien loin de la moyenne nationale : un médecin pour 900 patients.

Lister ceux qui n'ont pas de médecin traitant

Pour parer au plus urgent, les CPTS se sont organisées via le 116.117. Ce numéro de téléphone permet aux personnes sans médecins traitants ou dont le médecin n'est pas là, d'avoir un avis médical, éventuellement une ordonnance, voire un rendez-vous chez un médecin volontaire disponible dans le secteur.

Mais l'organisation des médecins ne s'arrêtent pas là. "Nous voudrions lister les gens qui n'ont pas de médecin traitant, peut-être via les pharmacies. De là, au cas par cas, en commençant par les plus de 70 ans, les personnes en infection longue durée, etc, on pourrait leur chercher un généraliste qui pourrait les prendre dans sa patientèle. Mais pour élargir les critères, il nous faut davantage d'effectifs côté médecins, c'est certain !". Il y a urgence : ne pas avoir de médecin traitant c'est bien souvent renoncer à se faire soigner. Ce qui implique des retards de diagnostic et donc des maladies plus avancées et des traitements plus lourds.

Une installation ces derniers mois

Pour convaincre des jeunes de venir s'installer, le docteur Lyon compte sur deux leviers. D'abord, il veut s'appuyer sur le réseau de médecins généralistes maitre de stage qui accueillent et forment des internes, dans l'espoir de voir un jour, ces internes s'installer sur notre territoire. Ensuite, il mise sur la dynamique des communautés médicales déjà en place. "Il faut se reposer sur ces organisations, pour convaincre les jeunes médecins de venir s'implanter dans un territoire où les choses sont organisées, cadrées, avec une équipe sur laquelle se reposer. Et qui permettent au docteur de pouvoir prendre quelque jours sans laisser sa patientèle sans solution".

Des pistes qui fonctionnent : un jeune médecin est venu s'installer dans le département de l'Indre au cours du deuxième trimestre.