Communes du Nord-Mayenne recherchent médecin généraliste

"La campagne, ça vous tente ?" Dans les gares, les hôpitaux et les facs autour de la Mayenne, vous pouvez lire cette question sur une affiche installée par les communes de Jublains et La Chapelle-au-Riboul, situées dans le nord du département. Ces villages voisins recherchent leur nouveau médecin, pour reprendre le cabinet du Docteur Françoise Lemaignen, installée à Jublains qui part à la retraite. Ils lancent alors une campagne de communication pour attirer de futurs praticiens.

"Unir nos forces"

"On a déjà fait plusieurs milliers de vues sur les réseaux sociaux", assure Alain Rondeau, le maire de Jublains. Depuis septembre, il fait partie d'un groupe d'élus et d'habitants des deux communes. Ils se réunissent une fois par mois pour réfléchir àla meilleure façon d'attirer un médecin dans le département. "On s'est dit, pourquoi ne pas unir nos forces, puisqu'on la même problématique." À Jublains, le médecin ne part à la retraite qu'au 1er avril mais à La Chapelle-au-Riboul, il n'y a plus de médecin généraliste depuis deux ans.

"On a un département agréable à vivre"

Le point fort des communes voisines : le cadre de vie, répond Jérôme Harault, le maire de la Chapelle-au-Riboul. "On a un département qui est très riche en terme de paysages, de culture, qui est très agréable à vivre. Les gens qui passent et s'arrêtent en Mayenne, s'y arrêtent pour y vivre."

Les élus veulent aussi faciliter l'installation des médecins, en proposant au choix, la location ou la vente du cabinet médical. "On a essayé de travailler sur un panel le plus large possible pour attirer un maximum de médecins différents", ajoute Jérôme Harault. Ils ont plutôt bon espoir. La commune de Champéon, à quelques kilomètres, a réussi à trouver un médecin.

Si vous êtes intéressé pour reprendre le cabinet médical de Jublains, téléphonez au Docteur Françoise Lemaignen au 06 80 59 28 04.