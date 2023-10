Complémentaire santé : et si on passait à la mutuelle communale

C'est l'une des toutes dernières communes à se lancer dans l'aventure des "mutuelles communales". Cognac (Charente) vient de désigner MBA Mutuelle pour proposer à ses habitants une complémentaire santé. Le principe est le même que pour l'achat groupé : se mettre à plusieurs pour négocier de meilleurs tarifs. Et toucher ces 2,5 millions de Français qui ont renoncé à se soigner, faute de pouvoir se payer une complémentaire santé.

A Cognac, la municipalité voit grand pour sa toute nouvelle mutuelle communale, souscrite auprès de MBA. 500 adhérents au départ, un millier à terme. Les oubliés des complémentaires santé, décrit Ludovic Poujade, directeur du CCAS : "des étudiants, des intérimaires, CDD, retraités. Comme on sera sur de l'achat grouper, on espère faire baisser les prix de 15 à 20%." Soit de l'ordre de 25 euros par mois pour un retraité.

Des prix et un accompagnement

Autre point fort de ces mutuelles communales : l'accompagnement. Des représentants des mutuelles tiennent des permanences dans des locaux communaux bien identifiés, pour aider les habitants à monter les dossiers. Ce qui permet au passage de reconnecter des personnes à leurs droits. "On va étudier leur situation, et leur permettra d'accéder à toutes les solutions possibles mises à disposition par l'Etat, et que ces personnes ne sollicitaient pas" précise Thierry Chamaret, président de l'association Axiom qui commercialise l'offre Ma commune Ma santé dans 75 villes et villages des deux Charentes.

Et si les personnes dépassent les plafonds de ressources pour la complémentaire santé d'Etat (CSS), alors "on va pouvoir mettre en place des solutions à nous, poursuit Thierry Chamaret d'Axiom. On est moins cher dans la majorité des cas." Le défi est de maintenir cet accompagnement dans le temps, alors que le nombre d'adhérents potentiels, et donc de rendez-vous diminue fortement avec les années.

Flambée des prix, aussi

Malheureusement, pas de miracle. Ces offres subiront comme les autres une forte augmentation l'an prochain. Moins de 9% espère Jérôme Reboul, directeur général de Mutualia Alliance santé - une soixantaine de mutuelles communales en Charente-Maritime : "on ne peut pas se permettre des augmentations inconsidérées, parce qu'on sait très bien que ce serait insupportable pour nos adhérents. Et le risque c'est qu'il sortent de la complémentaire santé, qu'ils arrêtent de se soigner." Avec des conséquences sanitaires désastreuses. Les mutuelles ont une variable d'ajustement pour conserver des prix raisonnables : c'est de réduire les prestations proposées.

Apparues il y a une dizaine d'années, les mutuelles communales n'ont pas encore conquis toutes les communes. Loin de là. C'est que de nombreux maires sont dissuadés par la complexité de la tâche et les risques juridiques. "J'y ai pensé, j'ai abandonné l'idée" entend-on souvent. "Je ne veux pas finir en prison" sourient certains. Crainte fondée, confirme Jérôme Reboul de Mutualia Alliance Santé, dont le siège administratif est à Saintes : "déployer une mutuelle communale sans accompagnement, c'est compliqué, il y une réglementation, et des risques réelles pour les maires" notamment face au droit de la concurrence.

Maires frileux, mais solutions simplifiées

Il y a pourtant désormais des solutions simplifiées, notamment pour les petites mairies. "Nous avons travaillé pendant un an avec un cabinet juridique, se souvient Jérôme Reboul, afin de simplifier la souscription. On le fait avec un partenariat bien précis." Partenariat qui n'a besoin que d'une décision de conseil municipal pour être appliqué. "Et on peut déployer en moins de deux mois." Certaines communes ont même contracté avec plusieurs mutuelles, ce qui permet d'évacuer tout soupçon de conflit d'intérêt.

Dans ce secteur, d'autres acteurs existent, comme l'association Axiom et son offre "Ma commune ma santé" négociée auprès de plusieurs mutuelles : "on arrive avec une solution clé en main, de fait on va éviter l'appel d'offres que devrait faire l'élu" annonce Thierry Chamaret, président et cofondateur d'Axiom. Du coup il n'a pas le choix du cahier des charges, puisque c'est le nôtre." Ce qui évite aussi aux élus des heures de réunion.

Cognac se lance à son tour

Dans les plus grosses communes, on peut se permettre de lancer un appel à partenariat, comme vient de le faire Cognac, avec plusieurs candidats à la clé. "C'est une commission municipale qui étudie tous les dossiers, précise Ludovic Poujade du CCAS de Cognac. On regarde les garanties, les tarifs. Mais aussi la présence d'un interlocuteur de proximité." C'est ce qui a fait pencher la balance du côté de MBA qui dispose déjà d'une agence en ville.

Pour en savoir plus sur la mutuelle communale de Cognac, une réunion publique est organisée lundi 2 octobre à 18h à la salle de la Salamandre.