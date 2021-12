Complications post-Covid chez les enfants : quels symptômes doivent nous alerter ?

En France, plus de 800 enfants ont développé un grave syndrome après avoir contracté le Covid-19, le PIMS. Certains ont même frôlé la mort, alors qu'ils étaient en bonne santé.

Emma a 8 ans. Elle habite à Latour-Bas-Elne (Pyrénées-Orientales). Il y a plus d'un an, elle a contracté le Covid-19. Sans symptômes. Mais trois semaines plus tard, elle a déclenché les symptômes du syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS). À l'époque, peu connaissaient ce syndrome, même parmi les médecins. "La prise en charge a été tardive, se souvient sa mère, Marie Valdes. Emma a été transférée en réanimation, avec pronostic vital engagé."

Emma a donc failli mourir. Aujourd'hui, elle n'est toujours pas sortie d'affaire. La petite a fait plusieurs rechutes cardiaques, de nouveau hospitalisée d'urgence pendant l'été, et elle souffre toujours de douleurs musculaires et articulaires.

Qu'est-ce que le PIMS ?

Le syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) touche les bébés, les enfants et les adolescents. Il se déclare généralement trois à six semaines après l'infection au Covid-19 et peut s'attaquer à plusieurs organes vitaux.

Environ 800 enfants sont déjà touchés par le PIMS en France. Et "80% des enfants touchés n'ont aucune comorbidité", souligne Marie Valdes. Emma, par exemple, était en bonne santé. Sa mère a donc créé l'Association nationale des familles d'enfants victimes du PIMS, pour informer la population, les pouvoirs publics et les médecins.

"Mon but n'est pas de faire paniquer les gens. Mais il faut que tout le monde puisse reconnaître les symptômes."

Marie Valdes

Selon Marie Valdes, de nombreux enfants ont souffert pendant plusieurs jours avant que le PIMS soit diagnostiqué, "certains en réanimation, sous oxygène". Elle veut donc communiquer sur les symptômes du syndrome, pour les repérer rapidement et réagir vite.

Quand s'inquiéter ?

Forte fièvre (entre 39 et 41)

Fatigue importante

Douleurs abdominales

Diarrhée

Vomissements

Faiblesse musculaire

Eruptions cutanées, etc...

L'association des familles de victimes du PIMS alerte la population et les médecins sur les symptômes à repérer. - Association familles de victimes du PIMS

Alors que la cinquième vague de Covid est à son pic en France, et alors que le virus circule beaucoup chez les enfants, Marie Valdes craint une augmentation du nombre de cas de "PIMS Covid" dans les prochaines semaines.