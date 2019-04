Concarneau : les syndicats du centre hospitalier de Cornouailles demandent des mesures concrètes au maire

Concarneau, France

L'intersyndicale du centre hospitalier de Cornouailles avait rendez-vous avec le maire de Concarneau, André Fidelin, ce lundi 15 avril 2019. Elle a demandé à revenir sur plusieurs mesures du plan de retour à l'équilibre de l’hôpital de Quimper-Concarneau. Ce plan de redressement a été présenté en mars aux syndicats, pour réduire le déficit budgétaire vieux de plusieurs années.

Le plan prévoit la suppression de deux RTT pour certains salariés et d'une prime pour les contractuels. Ils s'inquiètent aussi pour le service des urgences où ils peinent à recruter. Des conditions de travail qui ont des conséquences directes sur les patients, témoigne Jean-Marc Trebern qui représente la CGT du centre hospitalier.

La mesure très impopulaire au sein de l'hôpital, c'est la suppression de deux RTT pour certains salariés. Cette aide-soignante de Concarneau que nous appellerons Lola n'y croit pas : "De dix-sept RTT, on passerait à quinze, et on diminuerait la journée de travail de quatre minutes par jour. Ce sera pas possible, surtout avec les heures supplémentaires, donc les quatre minutes, on ne les récupérera pas."

Cette proposition révoltante pour Joseph Boniz, représentant du syndicat Sud "On s’aperçoit que l'hôpital fait plus d'un million d'économies sur le dos du personnel. On nous dit que c'est pour investir, mais _le personnel n'est pas là pour payer l'investissement du CHIC_. Ce n'est pas à nous de faire ça, c'est à l'ARS de financer l'hôpital."

Les conditions de travail vont encore se dégrader avec ce plan de retour à l'équilibre"

Toutes ces pressions créent un climat tendu à l'hôpital "Ça fait longtemps qu'on dénonce ces conditions de travail. Est-ce que c'est normal de pleurer au travail ? Non. Les conditions de travail se dégradent, et vont encore se dégrader avec ce plan de retour à l'équilibre", rajoute Joseph Boniz.

L'intersyndicale se dit tout de même satisfaite de l'écoute du maire de Concarneau, André Fidelin, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. L'intersyndicale a rendez-vous avec le maire de Quimper le 23 avril 2019.