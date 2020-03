Concerts, salons... Quels événements sont annulés ou reportés dans le Loiret à cause du coronavirus ?

Affiche annonçant le report de "2000 emplois, 2000 sourires", pour cause de coronavirus

Plusieurs annulations ou reports d'événements ont annoncés ces derniers jours, en raison de la présence et de la progression du coronavirus : le rassemblement évangélique prévu fin avril à Nevoy, près de Gien, est annulé, a annoncé le préfet du Loiret sur France Bleu Orléans vendredi matin (20 000 participants étaient attendus).

Report du concert de Patrick Bruel

Le concert de Patrick Bruel au Zénith d'Orléans, prévu le 15 mai, est reporté au 1er octobre. Suite à l’arrête ministériel du 4 mars 2020 prolongeant l’interdiction des concerts dans des salles de plus de 5000 personnes, "14 PRODUCTIONS, producteur de la tournée de PATRICK BRUEL reporte tous les concerts du mois de mai 2020. Les billets pour la date du vendredi 15 mai 2020 seront valables pour le jeudi 1er octobre 2020. Les spectateurs seront replacés à la même place qu’initialement. Les personnes qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas assister à la nouvelle date peuvent demander un remboursement auprès de leur point de ventes avant le 15 mai 2020."

Patricke Bruel annonce le report de ses concerts © Radio France - Affiche de Patrick Bruel

"2000 emplois, 2000 sourires" reporté

Quant à l'opération "2000 emplois, 2000 sourires", elle n'aura pas lieu au Zénith le 7 avril, et est reportée au 4 juin, annonce la Région Centre Val de Loire, partenaire. L'an passé, cet événement "permettant aux demandeurs d’emplois, aux entreprises et aux organismes de formation de se rencontrer, d’échanger", avait réuni plus de 5000 personnes

Le concert de Gims, prévu le 8 mars à Orléans, avait, lui, été reporté dès la semaine dernière.