Concours Lépine : "J’ai eu l’idée chez vous à France Bleu Lorraine" (F.Leybold récompensé pour son Géocoeur)

A peine couronné par le plus célèbre des concours d’inventeurs, le Thionvillois Frédéric Leybold est revenu ce matin en direct sur France Bleu Lorraine sur l’origine de son Géocoeur, ces boitiers posés à côté des défibrillateurs dans l’espace public et connecté aux services d’urgence. Ainsi, les passants trouvent l’adresse de la victime d’une crise cardiaque en scannant le QR code sur ce boitier et ils peuvent intervenir au plus vite, en attendant les secours, car chaque minute compte.

France Bleu Lorraine : Comment vous est venue cette idée ?

Frédéric Leybold : C’est assez génial car j’en ai eu l’idée il y a deux ans en venant dans les locaux de France Bleu Lorraine. J’attendais avant de passer à l’antenne et j’ai vu que vous aviez un défibrillateur. Et comme vous vous trouvez dans un quartier très résidentiel donc je me suis dit qu’il faudrait que je trouve un moyen de vous prévenir quand un arrêt cardiaque survient à proximité pour que vous puissiez descendre dans la rue le défibrillateur ou encore mieux jusqu’au lieu de l’arrêt cardiaque.

FBL : Qu’avez-vous ressenti à l’annonce du résultat ?

FL : Je n’y croyais plus trop car le prix du Président de la république est le dernier prix annoncé. Mais après, cela a été beaucoup de joie et d’émotions d’entendre son nom. Ensuite vous vous retrouvez avec la médaille d’or, les félicitations de tout le monde, c’est assez dingue. J’étais encore surpris ce matin de vous entendre dire mon nom.

Objectif : équiper la capitale en vue des JO de Paris 2024

FBL : Vous êtes infirmier au Luxembourg, fondateur de l'association des premiers répondants, qu'allez-vous faire de ce prix ?

FL : Cela ne rapporte pas d’argent mais cela va nous ouvrir des portes. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris s’est déjà montrée intéressée avant le concours. Car ils se sont fixés pour objectifs en vue des Jeux olympiques de Paris 2024 de doubler les chances de survie en cas de crise cardiaque. Donc, on va maintenant industrialiser Géocoeur. Pour l’instant il n’en existe qu’une trentaine. Mais ce prix du concours Lépine va nous aider à trouver des investisseurs.

