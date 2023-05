Concurrence médicale sur un territoire : l'exemple de la maison de santé des Champs Plaisants à Sens

Un an après la pause de la première pierre, la Maison de Santé Pluridisciplinaire des Champs Plaisants à Sens (Yonne) ne désemplit pas. 22 praticiens ont rejoint cette nouvelle structure, dont la moitié de médecins. Un projet qui a tout l'apparence d'une réussite sauf que la quasi-totalité des médecins présents étaient déjà installés dans le Sénonais avant : à l'hôpital, au centre de santé CTLM, à Paron ou à Saint-Clément.

"Le mercato local, il faut que ça s'arrête"

L'une des raisons de ces mouvements de médecins pour quelques kilomètres pourrait être cette exonération totale d'impôts sur les bénéfices pendant cinq ans, accordée pour une installation libérale en zone franche . Le maire de Paron, commune limitrophe de Sens, estime en avoir fait les frais. Jean-Luc Givord et son conseil municipal avaient soutenus financièrement l'installation de deux généralistes à Paron qui au bout de trois ans sont partis s'installer à la MSP de Sens. "Le mercato local, il faut que ça s'arrête vraiment", dénonce Jean-Luc Givord, "j'aimerais bien que tous ces projets de maisons ou pôles de santé soient financés par les fonds publics, mais à condition qu'on aille chercher les médecins ailleurs et pas sur le territoire même."

Face à cette forme de concurrence interne au territoire, la ville de Sens a refusé de verser la subvention d'installation de 15.000 euros qu'au moins trois médecins de la santé des Champs Plaisants avaient demandée, alors qu'ils exerçaient déjà dans le secteur. Sachant qu' à Sens, l'assurance maladie peut également verser une aide de 50.000 euros pour l'installation d'un médecin.

Des soignants qui ne veulent plus travailler seuls

Pourtant certains médecins qui ont choisi de quitter leur cabinet pour s'installer, toujours en libéral, à la maison de santé, avancent d'autres explications que les arguments financiers. Alexandra Gerasimu est cardiologue. Elle a quitté Saint-Clément après trois ans d'activité pour venir à Sens, aux Champs Plaisants. "Ce qui m'a motivée, c'est de travailler avec des confrères. C'est significative pour un cardiologue car ici comme c'est un désert médical, les gens ne sont pas soignés et arrivent chez moi avec des choses graves, comme un infarctus. Cela m'est arrivé à Saint-Clément et j'étais seule. Ce n'est pas facile de réanimer quelqu'un et de parler au 15 au téléphone. Ici, il y a des infirmières et des confrères."

"C'est un enrichissement pour le territoire"

Cette pratique coordonnée des soins dans une maison de santé n'est pas le seul avantage pour les patients explique de son côté le docteur Luc Burski, initiateur du projet : "la maison de santé permet d'accueillir plus de patients parce qu'on organise une permanence des soins, avec une prise en charge des patients quand le confrère est en vacances ou qu'il est malade, mais aussi avec des horaires d'ouverture plus larges. Nous sommes ouverts de 8 heures à 20 heures et le samedi. Et nous pouvons prendre en charge des soins non programmés." Ce médecin généraliste estime qu'une maison de santé favorise aussi la sécurité des soignants, car les relations avec les patients sont parfois difficiles. "Je pense que c'est un enrichissement pour le territoire d'avoir cette maison de santé", déclare Luc Burski.

L'hôpital aussi a perdu des médecins

Des conditions de travail tellement attractives que la maison de santé des Champs Plaisants a recruté deux médecins qui travaillaient à l'hôpital de Sens. Des départs pénalisants pour cet établissement public à qui aurait besoin de plusieurs dizaines de praticiens supplémentaires pour couvrir les besoins d'un bassin de vie de 100.000 habitants. Mais l'un des objectifs de la maison de santé reste bien d'attirer des jeunes médecins, sortis de fac assure Luc Burski : "nous sommes en train de finaliser, peut-être, un partenariat avec Reims pour accueillir des internes de Reims. Sinon, on va accueillir une externe qui vient de Lille et va terminer ici son externat."

Un outil d'attractivité

Au conseil départemental de l'Yonne, qui a donné 250.000 euros pour cette maison de santé, le vice-président chargé de la santé, Gilles Pirman reconnaît qu'un certain nombre de professionnels venus travailler dans cette maison de santé sont issus des environs. "Mais je pense qu'avant de répondre à la question de la désertification médicale dans le Sénonais, cet équipement répond aux aspirations des professionnels de santé d'aujourd'hui. Tout ce qui tend vers une qualité, une attractivité des équipements, répond aux attentes de ceux qui sortent de fac. Donc ce n'est pas perdu, bien au contraire. C'est utile pour demain, pour l'attractivité du territoire. Il faut qu'on sorte de cet anonymat lié à notre éloignement des sites de formation (des médecins)." La MSP des Champs Plaisants doit également toucher une aide de 300.000 euros dans le cadre de l'ANRU, l'agence nationale de rénovation urbaine.

Pour compenser certains départs de médecins dans des communes du secteur, la maison de santé des champs plaisants prévoit d'installer des permanences médicales prochainement, à Paron et Pont-sur-Yonne.