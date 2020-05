Confection de masques dans les ateliers de couture du 3e régiment de matériel de Montauban

Depuis plusieurs semaines, les machines à coudre du 3e Régiment de Matériel (3e RMAT) de Montauban ne tournent plus que pour réparer des toiles de parachutes de l'armée. À la demande de la mairie de Montauban, les équipes des ateliers de couture confectionnent des masques homologués pour la population Montalbanaise. Parmi les 330 membres du régiment, 25 réparateurs sont dédiés à cette opération. Sur les 20.000 masques commandés, une partie a déjà été distribuée dans les boîtes aux lettres. Une autre partie est disponible dans les points de distribution de la mairie (10 salles des fêtes et deux drives ont été aménagés).

Une chaîne solidaire locale

Les activités du 3e RMAT ont été ralenties par la pandémie, ce qui a permis de dégager du temps pour pouvoir fabriquer en moyenne 1.500 masques par jour. Le lieutenant-colonel Thomas Duroselle, chef de détachement, parle d'une chaîne solidaire locale à laquelle il est fier de participer : "Nous avons récupéré des draps et tissus grâce à des initiatives individuelles des habitants et associations. Ces tissus ont été lavés et repassés par une blanchisserie de Montauban. Nous, nous assurons la découpe et l'assemblage de ces 30.000 pièces de tissus".

Masques en tissu fabriqué par le 3 e RMAT de Montauban - Thomas Duroselle

Le régiment est très bien équipé, avec une machine de coupe industrielle et des machines à coudre habituellement dédiées à la réparation des parachutes. Cette fabrication répond à un cahier des charges très précis, élaboré en partenariat avec le lycée Bourdelle à Montauban, également très mobilisé pour la confection de masques.