Confinement à cause du coronavirus : les balades en forêt interdites loin de chez soi

Chaque jour, les autorités précisent les activités et déplacements admis dans le cadre du confinement liés à l’épidémie de coronavirus. Et ce jeudi, le préfet de la Moselle indique que les promenades en forêt éloignées de son domicile ne sont pas justifiées.

Pas la peine de chercher un espace de liberté dans cette guerre contre le coronavirus. Le préfet de la Moselle précise au 3e jour de confinement que les balades en forêt loin de chez soi ne sont pas justifiées. Il s’agit "des activités sportives ou récréatives pratiquées au sein des massifs boisés, _notamment situés en périphérie des agglomérations_, et éloignés de résidences des pratiquants concernés". La distance entre le domicile et le lieu de promenade n’est pas précisée, toutefois la ministre des Sports apporte une indication, "pas plus de 2 kilomètres de course à pied".

Ce rappel à l’ordre intervient alors que le 21 mars, est depuis huit ans la journée internationale des forêts, une journée décrétée par l‘organisation des nations unies. Cette année, le thème choisi est forêts et biodiversité. Un thème à célébrer virtuellement donc, pourquoi pas en vidéo avec ce film sur les travaux de renaturation de forêts alluviales et humides à Luxembourg.