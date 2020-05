Confinement: A Falaise Clément, lourdement handicapé, n'a plus que sa famille pour assurer sa prise en charge

Le confinement pèse lourd pour la famille de Clément Chauvin. Cet adolescent de 13 ans qui souffre d'une maladie génétique rarissime n'est plus suivi par les soignants qui l'accompagnent ordinairement. Ses parents et ses deux frères assurent donc seuls sa prise en charge quotidienne.

Depuis la mi mars et la crise du coronavirus, les professionnels de santé: kinésithérapeutes, orthopédistes ou orthophonistes qui suivaient Clément ont arrêté de venir à son domicile en raison des risques sanitaires. Depuis sa famille tente de pallier ce manque d'appui sanitaire pourtant essentiel.

" On est devenus des soignants explique Sandrine sa maman

A 13 ans Clément souffre d'une forme sévère d'une maladie génétique orpheline, extrêmement rare : deux seuls cas sont officiellement diagnostiqués en France pour une dizaine ailleurs dans le monde. Il a fallu dix ans pour le diagnostiquer. Alors bien sûr Covid oblige, les soignants ont respecté les consignes du confinement et arrêté leurs visites pour éviter tout risque de contamination de son organisme déjà fragilisé.

Et depuis la mi Mars ses parents et ses deux frères aînés ont pris le relais avec une organisation quotidienne méthodique .

" Dès son réveil, on le nourrit, on stimule par des massages la mobilisation de ses membres, et au fil de la journée on le fait travailler avec des ballons ou autre. On pratique l'orthophonie et on envisage même de lui recréer des orthèses en plâtres, car celle de ses pieds sont devenues trop petites, tout comme son corset qui le blesse au ventre, raconte Sandrine Chauvin.

Clément - Association on bouge tous pour Clément

Des parents qui tentent de combler le vide laissé par les professionnels soignants qui savaient aussi cerner les émotions et changements psychologiques de Clément, liés à l'inconfort de ses appuis, ou à une baisse de moral.

"On se sent un peu seuls, et on est inquiets

Et ce confinement liée au coronavirus a d'autres conséquences pour l'avenir de Clément. L'Association crée par la famille "On bouge tous pour Clément" avait lancé diverses manifestation pour aider au financement d'un stimulateur neuronal. Une machine très coûteuse, fabriquée aux Etats Unis. Mais chaque semaine, les rendez-vous qui devaient permettre de récolter des fonds, tombent à l'eau , "c'est difficile" , reconnait la famille qui pointe plus que jamais le manque de moyens pour les plus fragiles.