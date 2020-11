Confinement allégé mais surveillance maintenue dans les EHPAD d'Uzès

Confinement allégé, jour J + 3. Beaucoup de monde dans les magasins de Nîmes, Alès et Uzès ce week-end pour les achats de Noël. Un air de liberté après un mois de confinement imposé par une seconde vague Covid imposante. On redoute la 3é et on prend toutes ses précautions. Y compris dans le duché où les EPHAD, 9 en tout, n'avaient que peu "souffert" de la 1 ère vague, (aucun cas de détecté)

Pour la deuxième, deux clusters à Moussac et les terrasses de Gisfort à Uzès, une quarantaine de cas positif et deux décès. Pour autant dans les semaines qui viennent concernant les résidants (80 ans de moyenne d'age), les précautions restent de mise.

Les précautions restent de mise

Éviter tout nouveau cluster reste la priorité en respectant les barrières sanitaires. Pour Noêl à l'Escalette et dans les autres EPHAD du Duché, un repas mais sans les familles, la décision vient de tomber. Ceux qui iront dans les familles seront testés systématiquement au retour. Des tests antigéniques, très efficaces, mais qui risquent de manquer.

On n'a pas cru à la deuxième vague, et pourtant

Oublié la deuxième vague ? Avec les fêtes de fin d'année, la liberté retrouvée ne rimera-t-elle pas avec le même relâchement estival qui a eu les conséquences que l'on sait. Après la deuxième, la troisième vague ? A l’hôpital d'Uzès où l'on a monté une unité Covid, (ce qui n'avait pas été le cas au printemps dernier), on n'est pas sans inquiétude.

Des personnels soignants toujours aussi mobilisés

Leur mobilisation avait fait toutes les unes au printemps dernier, poussant même les gens à les applaudir longuement chaque soir. La deuxième vague, les a moins mis en lumière, au profit des commerces fermés qui ont occupé toutes les attentions. Et pourtant, le choc Covid a été rude, voire plus.

A l’hôpital d'Uzès l'unité Covid pourrait être désarmée dans une quinzaine de jours. Seulement 12 des 17 lits sont encore occupés, (lits pour les malades en phase de récupération).

Docteur Olivier Chaix, président de la CME de l'hopital d'Uzès. © Radio France - Ludovic Labastrou