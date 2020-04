Confinement : attention au relâchement, les parcs sont de nouveau très fréquentés à Grenoble

Alors que les autorités ont multiplié les appels à rester chez soi à la veille du grand week-end de Pâques, on constate à Grenoble un nombre croissant de familles dans les parcs, avec trottinettes et ballons.

Chacun peut faire le constat cette semaine à Grenoble (Isère) : il y a plus de voitures dans les rues, plus de promeneurs sur les trottoirs et plus d'enfants qui jouent dans les parcs de la ville.

Le confinement vu par une maman et un infectiologue Copier

Comme si la quatrième semaine de confinement était plus difficile à supporter avec le beau temps qui dure, qui dure. Avec aussi l'approche du grand week-end de Pâques et des vacances . Et toujours une grande incertitude sur la date à laquelle ces mesures restrictives seront levées.

Les parents de jeunes enfants disent respecter strictement les mesures de confinement

Pourtant, quand on interroge les parents, ils affirment respecter strictement les règles du confinement en limitant les sorties au minimum, juste pour faire prendre l'air à leurs enfants et soulager un peu la pression de l'enfermement entre quatre murs.

Sandrine, 41 ans, a 2 garçons de 5 et 7 ans. A tour de rôle avec son compagnon, elle emmène ses fils faire un tour de trottinette autour de son pâté de maison ou "taper dans un ballon" au fond de l'impasse près de son immeuble "où l'on ne voit vraiment personne".

Un relâchement dans le confinement ? Au contraire, pour cette maman

A-t-elle l'impression d'être moins rigoureuse avec le confinement ? Au contraire ! "Au début du confinement, on sortait une fois par jour. Maintenant on a réduit les sorties, d'abord par précaution et aussi parce que les journées sont tellement remplies qu'on ne trouve pas forcément le temps de mettre le nez dehors".

Fin d'après-midi Cours Jean-Jaurès à Grenoble © Radio France - Véronique Saviuc

Presque 1 personne contrôlée sur 8 verbalisée cette semaine par la police municipale

C'est bien le paradoxe, tout le monde a l'impression , en toute bonne foi, de respecter le confinement. Mais les photos et les chiffres parlent. A Grenoble, cette semaine, sur 600 contrôles effectués entre lundi et jeudi, 78 personnes ont été verbalisées par la police municipale. Elles étaient 60 la semaine dernière sur la même période, soit une hausse de 30%.

"Il est trop tôt pour lever le confinement" - Olivier Epaulard, infectiologue au CHU de Grenoble

Le professeur Olivier Epaulard, du service de maladies infectieuses au CHU de Grenoble rappelle que si l'on note les signes encourageants d'une "pente descendante" en ce qui concerne le nombre de personnes hospitalisées (115 ce vendredi, elles étaient 130 au plus fort de l'afflux) et en réanimation (41 patients, au lieu de 48 au plus haut), c'est grâce au confinement. "C'est la preuve qu'il a bien marché, mais il est trop tôt pour lever les mesures, même s'il fait beau, même si les gens en ont assez, ce qui est humain" martèle-t-il.