Confinement : ce qui change à la Ville de Clermont-Ferrand et à la Métropole

Suite aux mesures annoncées par le président de la République le 31 mars, la ville de Clermont-Ferrand et la Métropole proposent de nouvelles modalités d’accès pour certains de leurs services. "Dès l’annonce de ce nouveau confinement, les services se sont mis en ordre de bataille pour assurer la continuité du service public et répondre au mieux aux besoins des usagers, explique Olivier Bianchi, "je tiens ici à les remercier pour leur disponibilité et leur réactivité. Dans ce contexte d’incertitude, il est indispensable de proposer des mesures simples, claires et cohérentes pour que tout le monde se les approprie. Il faut également faire preuve de responsabilité et continuer à appliquer les gestes barrières."

Voici tout ce qu’il faut savoir pour s’organiser au quotidien.

Sport

Les piscines extérieures ouvertes pour tous. Désormais classés en catégorie « plein air » par la préfecture, les bassins extérieurs du stade nautique Pierre de Coubertin et de la piscine Marcel-Boubat de Lempdes restent ouverts au grand public pendant le confinement. Pour réserver votre créneau, rendez-vous sur le site de Clermont Métropole. A savoir : le bassin extérieur de la piscine Flamina est réservé aux associations.

Gymnases : uniquement pour les pros. L’accès au Stadium Jean-Pellez et à l’Arténium reste réservé aux sportifs de haut niveau, aux professionnels du sport, aux formations universitaires, etc. Les gymnases municipaux sont également fermés pour le grand public.

Sport en extérieur : possible aux Cézeaux ou à Leclanché. Sur les complexes sportifs des Cézeaux et Leclanché - mais également dans les city-stade ou sur les terrains de pétanque et autres aires de fitness - la pratique est autorisée dans le respect des protocoles sanitaires (exclusion de toute pratique sportive collective et de contact), du couvre-feu et dans un rayon maximal de 10 km autour du domicile. La distanciation physique de 2 mètres doit être observée et les vestiaires sont fermés. Ouverture de 8:00 à 18 :30 du lundi au vendredi et de 10:00 à 18 :30 le week-end. Les autres stades sont réservés aux clubs.

Culture

Les bibliothèques adaptent leurs horaires. Si l’offre de lecture publique est maintenue sur le territoire métropolitain, les établissements ont dû réduire légèrement leurs horaires et leurs jours d’ouverture pour s’adapter au contexte

Les lieux culturels restent fermés. Sans surprise, l’accès aux lieux culturels reste fermé pour le grand public. Les musées métropolitains sont évidemment concernés, mais également les lieux d’exposition (centre photographique, salle Gaillard, Tôlerie, Chapelle de l'hôpital Général) ou les trois équipements de spectacle municipaux (Opéra-Théâtre, Maison de la Culture et Cour des 3 Coquins.) Il en va de même pour les équipements de spectacle dont la gestion est déléguée (Comédie, Coopérative de Mai) ainsi que pour le pôle chorégraphique de la Diode. Tous ces lieux sont néanmoins susceptibles d’accueillir des professionnels (répétitions, résidences, etc.)

Le CRR partiellement ouvert. Le Conservatoire à Rayonnement Régional Emmanuel-Chabrier maintient les cours en présentiel uniquement pour les élèves de troisième cycle. Cela concerne près de 150 élèves. Les autres élèves peuvent suivre des cours en distanciel, dans la mesure du possible.

Déchets

Déchetterie et collecte : rien ne bouge pour l’usager. Les déchetteries de la métropole restent ouvertes pendant ce troisième confinement, avec un accueil du public jusqu’à 18h30. Les jours de collecte des déchets sont également identiques. Une vigilance particulière sera apportée sur la propreté de l'espace public durant cette période, avec activation d'équipes supplémentaires si nécessaire.

Social & santé

Le CCAS au chevet des plus fragiles. Afin de soutenir les personnes âgées, fragiles ou isolées, tous les services du Centre Communal d’Action Sociale de Clermont-Ferrand fonctionnent normalement durant cette période (ESAT, blanchisserie, point d’écoute Jeunes, lieu d’information Seniors, service social, CHRS, aide à domicile, salon Joséphine…). C’est également le cas des services à domicile (aide et accompagnement, soins infirmiers, portage de repas...) Dans les EHPAD et les résidences « autonomie », près de 80% des résidents sont désormais vaccinés. Les visites de familles et les animations y sont maintenues, grâce notamment aux renforts des animateurs à domicile. Signalons également la mise en place d’un accompagnement psychologique des agents avec l’association EIFAS.

Maison des Sports. Le centre de vaccination reste ouvert de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi. Prise de rendez-vous sur doctolib.fr et au 04.73.40.33.33.

Accueil & proximité

Accueils et proximité : une priorité. L’accueil téléphonique et le standard de l’Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand sont ouverts aux horaires classiques de 8h15 à 17h45 du lundi au vendredi et le samedi matin de 8h15 à 12h00. La Ville a décidé de maintenir un accueil physique dans la plupart de ses équipements de proximité (mairie annexe des Vergnes, maisons de quartier, centres sociaux, archives, cimetières, état civil et élections sur rendez-vous, urbanisme…) Des équipes mobiles vont être mises en place pour aller à la rencontre des jeunes sur l’espace public.

Si les activités dans les centres socioculturels sont temporairement suspendues, les ateliers de préparation aux examens de fin d’année (y compris pendant les vacances) et les activités de soutien à la parentalité sont maintenues. Il est à noter que toutes les missions de la police municipale de Clermont-Ferrand sont maintenues, notamment l’accueil téléphonique et physique, l’accueil pour les cartes de stationnements "résidents" (sur rendez-vous) et le service des objets trouvés.

Marchés : uniquement l’alimentaire. Seuls les marchés ouverts ou couverts (Saint- Joseph, Saint-Pierre...) proposant de l’alimentaire ou des végétaux (plants, graines, fleurs, semences…) peuvent accueillir le public. A ce titre, le marché de Jaude est maintenu.

L’office de tourisme reste joignable. Si l’accueil physique est fermé à Clermont- Ferrand et Royat, l’office de tourisme répond à toutes les demandes par mail ou téléphone. Renseignements sur le site de l'office de Tourisme

Enfance – Petite enfance

Un accueil spécifique pour les personnels dits "prioritaires". Les groupes scolaires Jean-Macé, Edgar-Quinet et Alphonse-Daudet, les crèches de Barbecot et de Saint-Jacques, ainsi que les assistantes maternelles de la ville, sont prêts pour accueillir les enfants des personnels dits « prioritaires. ». La Ville met en plus à disposition du CHU certains de ses professionnels de la petite enfance, pour pouvoir accueillir les enfants de soignants. Ils pourront également bénéficier d’un accueil de loisirs avec livraison de repas durant les vacances scolaires du 12 au 23 avril. Cet accueil sera aussi ouvert aux ados de parents « prioritaires » nés entre 2006 et 2017.

A noter : les inscriptions pour l'été (accueils de loisirs et séjours), initialement prévues à compter du 6 avril, sont décalées au retour des vacances. De plus, les familles ayant un enfant inscrit initialement à une activité durant ces vacances de printemps vont recevoir un courriel d'annulation.

Transport & stationnement

Le stationnement reste payant. La Ville de Clermont-Ferrand a pris la décision de maintenir le stationnement de surface payant afin d’éviter le phénomène des véhicules « ventouses », préjudiciable aux résidents, aux commerces et plus généralement à tous les automobilistes qui ont besoin de trouver une place de parking.

L’offre de transport en commun s’adapte. Le SMTC a décidé d'une adaptation de l'offre de service de T2C avec la suspension de l'offre scolaire pour 4 semaines (correspondant à la fermeture des collèges et lycées). L’offre est donc maintenue à hauteur de 60 % environ pour les bus et près de 80 % pour les trams en moyenne. Le dimanche, l’offre est maintenue à son niveau habituel.