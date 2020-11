Confinement : ce qui est ouvert, ce qui est fermé en Saône-et-Loire

L’ensemble des services du Département de Saône-et-Loire maintient une ouverture normale au public (Maison des Solidarités, MDPH, Centres de santé territoriaux, etc.) selon les mesures sanitaires strictes en vigueur (port du masque, lavage régulier des mains, distanciation, etc.).

Néanmoins, afin de fluidifier au maximum la venue des personnes dans les structures départementales, le Département encourage vivement les usagers à privilégier la prise de rendez-vous en amont.

Beaucoup de sites culturels ou touristiques fermés

Pour les sites culturels départementaux, la réglementation nationale entre évidemment en vigueur. Par conséquent :

Ø Les Grottes d’Azé sont fermées au public et n’accueillent plus de classes.

Ø Le musée du Compagnonnage est fermé au public et n’accueille plus de classes.

Ø Le musée de Préhistoire et la Maison du Grand Site de Solutré sont fermés au public et n’accueillent plus de classes mais les animateurs peuvent se déplacer dans les établissements.

Ø L’Ecomusée de la Bresse bourguignonne est fermé au public et n’accueille ni classes ni séjours.

Ø Les Archives départementales sont fermées au public mais un guichet de service public est maintenu pour les recherches administratives des particuliers qu’il n’est pas possible d’assurer à distance, et pour les professionnels.

Ø Le Centre Eden et le Lab71 ont fermé leurs portes au public mais restent ouverts pour l’accueil des classes.

Ø La bibliothèque départementale continue les navettes, réservations et prêts aux bibliothèques et médiathèques comme habituellement.