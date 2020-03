Confinement : cette bretonne vous aide à garder la forme... par Skype !

Alors que nous sommes dans le 3e jour de confinement afin de lutter contre la propagation du Covd-19, les idées d'activités commencent à faiblir. La situation peut s'avérer compliquée à vivre notamment pour les plus sportifs d'entre nous. Confiné chez soi, comment garder la forme ?

Face à la sédentarité il est important pour nous tous de bouger... chez soi. Faire du sport, c'est important pour la santé physique mais aussi mentale. Alors comment faire lorsqu'il faut respecter toutes les mesures prises par le gouvernement pour endiguer la propagation du Covid-19 ? Grace à internet on peut être accompagné par des coachs.

"C'est comme être au premier rang d'un cours collectif, on me voit en direct", Séverine, coach de Pilates en Ille-et-Vilaine

Séverine, par exemple, est prof de Pilates en Ille-et-Vilaine et vous propose ses cours par Skype, l'application de communication numérique. Rien de plus simple, il vous suffit d'avoir un tapis et un espace calme :"La séance dure une heure, on peut tout à fait débuter par Skype. Je m'adapte à tous les niveaux. C'est la même chose qu'être au premier rang d'un cours collectif en salle, on me voit en direct". Cette maman de deux enfants propose ses cours en ligne au monde entier.

Séverine, coach de Pilates, propose des cours en ligne via la plateforme Skype pour faire du sport pendant le confinement. Copier

Combattre l'anxiété par la méthode Pilates

En ces temps de confinement et souvent d'inquiétude, il s'avère que le Pilates est un véritable exutoire comme l'explique Séverine :"C'est une méthode qui permet de renforcer les muscles profonds mais aussi de diminuer le stress". En effet, la méthode Pilates est axée sur la concentration, la respiration, le contrôle, la précision, ou en encore la souplesse. Tout cela, dans votre salon. Vous vous lancez ?

La prise de contact peut se faire vie la page Facebook et le site internet de cette coach sportive bretonne https://www.facebook.com/lamethodepilates