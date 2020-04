Confinement : comment profiter du beau temps à la maison ?

En plein confinement, La Bretagne va être illuminée tout le weekend par un magnifique soleil, et des températures printanières, jusqu'à 20 degrés attendus à certains endroits. Seulement, voilà, il faut rester chez soi.

Jusqu'à 20 degrés attendus ce weekend dans certains coins de la Bretagne, et un magnifique soleil largement présent. Comme si le confinement ne suffisait pas, il faut en plus que les beaux jours arrivent ! Avec la chaleur et le soleil, rester chez soi devient difficile, mais il faut tenir. Nous n'avons par le choix si l'on veut que le Covid-19 ne se propage pas davantage.

Ce soleil, ces températures, c'est l'occasion pour les plus chanceux de s'occuper du jardin ou du potager, ou encore de ressortir la chaise longue pour prendre quelques couleurs sur la terrasse. Celles et ceux qui n'ont pas cette chance ont d'autres astuces, comme ouvrir les fenêtres et profiter eux-aussi du soleil.

Près de Rennes, sur la table du jardin, il y a Nina, 13 ans qui crée des tableaux avec du sable de couleurs !