Confinement : Dans l'Yonne, les EHPAD renforcent les mesures de protections pour leurs résidents

Dans l'Yonne, les EHPAD renforcent progressivement les mesures de protection pour leurs résidents. Les 71 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du département sont en confinement depuis maintenant 20 jours, mais ils revoient régulièrement leurs dispositifs et traquent le moindre symptôme chez leurs pensionnaires.

La traque aux symptômes

Chaque cas suspect est isolé et dépisté. " Nous avons eu six cas suspects la semaine dernière" explique Alexandre Teillot le directeur de la résidence Les Clairions un EHPAD auxerrois, " nous avons pu faire des dépistages rapides et heureusement nous n'avons pas eu de cas avéré". Dans l'hypothèse où plusieurs pensionnaires seraient dans le futur touchés par le virus, un secteur serait dédié à ces malades.

Les EHPAD s'adaptent et au fil des jours et des préconisations de l'Agence Régionale de Santé, ils affinent leur organisation. "Chaque jour, nous mettons en place de nouvelles choses", raconte Sandrine Hosotte à la tête d'un EHPAD à Ligny-Le-Châtel, "nous avions par exemple du personnel qui n'avait pas forcément une tenue professionnelle. On va en instaurer une et il n'y aura plus de vêtements de ville dans l'établissement pour ajouter de nouvelles barrières".

Un manque de masques problématiques

Ces dispositifs encore plus rigoureux passent aussi par un inventaire du matériel. "Nous avons eu très peur pour le gel hydroalcoolique, mais nous sommes parvenus à constituer un stock,"poursuit Sandrine Hosotte, "aujourd'hui la question que l'on se pose c'est : aura t-on assez de masques?".

L'insuffisance du nombre de masques préoccupe ces maisons de retraite. Le directeur d'un EHPAD du nord de l'Yonne nous a expliqué que pour fonctionner de façon optimale, il lui fallait 600 masques par semaine et qu'il n'en avait que 450.

L'Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté a confirmé aujourd'hui que tout n'était pas simple pour les EHPAD, et "qu'environ 80 établissements, de tous les départements à l’exception de la Nièvre, avaient signalé des difficultés en lien avec la gestion du COVID-19."