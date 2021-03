Confinement dans le Pas-de-Calais : coup de colère du député Pierre-Henri Dumont à l'Assemblée Nationale

Ce mardi 9 mars à l'Assemblée Nationale, le député les Républicains du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont a poussé un gros coup de colère. L'élu n'accepte toujours pas le confinement le week-end imposé dans le Pas-de-Calais et a décidé d'interpeller le Premier ministre Jean Castex. Jean-Pierre Dumont fait trois 3 propositions au gouvernement : des vaccins pour prendre de l'avance, la fin du deux poids deux mesures entre le Pas-de-Calais et le reste de la France et il réclame de pouvoir déroger au couvre feu à 18 heures pour étaler les flux de population.

Le député demande plus de vaccins et une dérogation au couvre feu à 18h

Pierre-Henri Dumont, le député du Pas-de-Calais était furieux à l'Assemblée Nationale : "Vous avez décidé de confiner les seuls habitants du Pas-de-Calais pendant 4 week-ends. Cette décision est intolérable car elle résulte d'un deux poids deux mesures mais aussi d'une double peine. Pour un même taux d'incidence vous créez deux catégories de départements : les départements de Province que vous confinez et les départements d’Île-de-France que vous refusez de confiner. Le confinement du Pas-de-Calais procède aussi d'une double peine celle de ne pas avoir notre juste nombre de vaccins depuis janvier pour protéger nos habitants fragiles entraînant une saturation des lits de réanimation. Cette situation est d'autant plus inacceptable que le Pas-de-Calais est la porte d'entrée du Royaume-Uni en Europe et aurait du à ce titre bénéficier d'une attention particulière en raison de la propagation du variant britannique. Vous êtes sourd monsieur le Premier ministre aux demandes légitimes des élus locaux et nationaux du Pas-de-Calais qui demandent des vaccins et aujourd'hui ce sont nos concitoyens qui paient le prix de votre incurie qui soient en réanimation ou privés de leur liberté. Que vous ont fait les habitants du Pas-de-Calais pour que vous leur fassiez subir ce deux poids deux mesures et cette double peine."

C'est le secrétaire d'Etat aux familles et à l'enfance Adrien Taquet qui a répondu que la décision a été prise en concertation avec les élus et que les services de réanimation sont saturés à 90% dans le département : "Le virus circule très rapidement dans le département, le taux d'incidence a connu une augmentation exponentielle il était de 406 cas pour 100 000 habitants sur la période du 22 au 28 février 2021. La tension hospitalière est particulièrement forte puisque près de 90% des places en réanimation est occupée. Face à ces constats, le gouvernement a décidé en lien avec les élus, contrairement à ce que vous sous entendez, de mesures renforcées avec un premier confinement le weekend dernier. Un confinement qui va se prolonger les trois prochains weekends. D'autres mesures ont été annoncées comme la généralisation de l'obligation du port du masque dans tout l'espace public, interdiction de consommation d'alcool et de la diffusion de musique amplifiée sur la voie publique et fermeture des magasins et centres commerciaux supérieurs à 5000 m2. S'agissant de la vaccination, vous savez que la mobilisation des centres de vaccination est très forte, avec 19 centres sur 24 ouverts le week-ends. Ce week-end a été marqué par l'ouverture de trois centres éphémères en lien avec les municipalités de Boulogne-sur-mer, Béthune et Calais.",