Confinement dans le Pas-de-Calais : on ne le vit pas de la même façon à la campagne ou dans les cités

Les habitants du Pas-de-Calais vont donc être à nouveau confinés durant le week-end. Dans les villages on vit ça comme une injustice, mais dans certains grands ensembles HLM également. A la campagne on s'estime épargnés par la contamination, dans les cités on redoute un confinement en appartements.

Même si certaines zones rurales du Pas-de-Calais sont touchées de façon inexplicable par la propagation du virus, dans les villages on s'estime peu exposés. Du fait d'une population moins nombreuse et de l'absence d'attroupements comme on peut en constater dans certaines stations du littoral notamment.

Le maire de Tubersent, 500 habitants près du Touquet, et par ailleurs président des maires ruraux du département, s'estimait en début de semaine "victime" de l'afflux de touristes sur le littoral dès les premiers rayons de soleil. Mais chacun s'accorde à dire que le confinement est plus facile à vivre à la campagne qu'en ville.

Dans les cités on se souvient encore des 8 semaines de confinement au printemps de l'année dernière! Soumia El Harmouchi habite le quartier de la République à Avion, près de Lens. Elle et son mari ont 5 enfants, ils vivent à 7 dans un appartement qui ne compte que trois chambres: "nous sommes au quatrième étage (sans ascenseur) et quand le moral était au plus bas, je regardais la fenêtre en me disant que je ferais mieux de me jeter dans le vide"!

Alors la perspective d'un nouveau confinement durant les prochains week-ends inquiète la mère de famille.

Ecouter: Soulia El Harmouchi vit cette nouvelle mesure comme une punition Copier

"Les enfants qui étaient inscrits à la piscine ou dans des clubs de sport ne le sont plus. Ils pouvaient encore aller s'amuser dans le carré de verdure derrière l'immeuble, et là on va leur dire, même s'il fait beau, qu'ils ne peuvent plus sortir durant le week-end".

Soumia ne comprend pas que le Pas-de-Calais soit soumis à de nouvelles mesures de confinement quant l'Île de France ou les Alpes Maritimes sont épargnées par ces restrictions.

Les jeunes plus rebelles

A quelques encablures de là, Angélique et son mari vivent dans leur petit appartement avec leurs trois jeunes garçons. "On sort assez peu" concède la mère de famille. Mais le dimanche, elle allait voir sa maman qui habite juste à côté. "Dimanche c'est la fête des grand-mères et on ne pourra pas aller l'embrasser".

Et puis les jeunes, les ados qui se retrouvent au pied des immeubles, ils vont devoir composer avec les nouvelles règles. Mais pas sûr qu'ils s''y conforment. Soufiane habite à Libercourt et il n'a pas l'intention de se laisser dicter son comportement!