Confinement dans les Alpes-Maritimes : voici l'attestation à utiliser pour vous déplacer ce week-end

Ça y est, 63 communes des Alpes-Maritimes sont confinées pour le week-end. Le principe reste le même que pour les deux précédents confinements : il faut une attestation pour sortir de chez soi jusqu'à lundi matin, 6h, sous peine de recevoir une amende de 135 euros. Vous pouvez utiliser ce lien pour remplir l'attestation dérogatoire à présenter aux forces de l'ordre en cas de contrôle.

Elle comporte les 12 motifs de déplacement suivants :

1. Activité professionnelle enseignement et formation

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

2. Consultation et soins

Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention (dont vaccination) et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé ;

3. Motif familial impérieux, personnes vulnérables ou précaires ou gardes d’enfants

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ;

4. Situation de handicap

Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;

5. Convocation judiciaire ou administrative

Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative. ;

6. Mission d’intérêt général

Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;

7. Déplacements de transit et longue distance

Déplacements liés à des transits ferroviaires, aériens ou en bus pour des déplacements de longues distances ;

8. Animaux de compagnie

Déplacements brefs autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie [2] ;

Motifs supplémentaires applicables uniquement de 6h à 18h dans les territoires soumis a un confinement le week-end

9. Achats

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes, des livraisons à domicile, ainsi que pour les déménagements ;

10. Activités physiques

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal de cinq kilomètres autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile [3] ;

11. Participation à des rassemblements autorisés

Déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte, participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 3 ;

12. Démarches administratives ou juridiques

Déplacements pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance.