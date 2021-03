Confinement dans les EHPAD : "Ça a été d'une violence terrible pour l'équipe, les résidents, et les familles"

Les résidents des EHPAD, leurs familles et les équipes qui y travaillent ont été parmi les principales victimes de la crise sanitaire, sur le plan humain et psychologique. Un an après, le directeur de la Madeleine à Bergerac relate son expérience et avance des solutions pour améliorer les choses.

17 mars 2020, 17 mars 2021 : il y a un an jour pour jour, la France entrait en confinement pour la première fois. Alors que certaines régions en sont désormais au troisième épisode, il ne s'est jamais vraiment terminé pour les résidents des EHPAD, toujours soumis à des restrictions sanitaires extrêmement strictes. Un an après, ils figurent parmi les principales victimes de la crise sanitaire, sur le plan humain et psychologique. Ces règles de protection ont été très critiquées car elles les ont coupés de leurs proches, sans toujours parvenir à éviter l'entrée du virus dans les établissements : en plus d'être les principales destinataires de ces critiques, les équipes de certaines maisons de retraite ont été traumatisées par les nombreux décès parmi ceux dont ils s'occupent au quotidien. "J'espère qu'on va pouvoir enfin retrouver une vie normale", plaide Sylvain Connangle, le directeur de l'EHPAD de la Madeleine, à Bergerac, invité de France Bleu Périgord. "Ça a été une année avec des hauts et des bas. Il y a eu une petite lumière d'espoir pendant les Fêtes, où les résidents ont pu aller chez leurs proches fêter Noël, qui a été vite éteinte. Là, de nouveau, une autre lueur d'espoir avec la vaccination."

Un retour à la vie normale qui passe parfois par des gestes qui peuvent paraître anodins. "Le monsieur qui va aller chercher son paquet de cigarettes le matin au bureau de tabac du coin", cite par exemple Sylvain Connangle. "Je crois qu'il ne faut pas aller chercher des choses très compliquées. Pouvoir aller et venir comme on le souhaite à toute heure de la journée, pouvoir aller à l'extérieur, ne serait ce que prendre l'air, se balader, aller faire des courses..."

Revoir le management des équipes pour améliorer la situation dans les EHPAD

Le directeur d'EHPAD explique avoir mal vécu la mise en place du protocole sanitaire, il y a un an. "On avait globalement anticipé parce qu'on sentait que malheureusement, ça allait venir", se souvient-il. "Ce que je déplore, c'est qu'on avait l'information le dimanche soir pour une application le lundi matin. Ça a été d'une violence terrible pour l'équipe, pour les résidents, mais également pour les familles." Un protocole qui a parfaitement fonctionné dans cet établissement : il ne déplore aucun décès des suites du Covid parmi ses résidents.

De cette expérience et de ses observations, Sylvain Connangle a tiré un livre, "EHPAD : des espoirs ?", écrit à quatre mains avec le sociologue Richard Vercauteren, publié aux éditions Eres. Un ouvrage de solutions, qui préconise notamment de revoir le management des équipes, pierre angulaire de l'amélioration de la situation dans les établissements. "Ce qui motive les troupes, c'est quand même la fierté de travailler dans un secteur et dans un établissement. Ce que j'essaye de ce qu'on essaye de démontrer, c'est qu'il y a en France une particularité : la différence entre la reconnaissance du travail et la reconnaissance au travail."