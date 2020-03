Confinement dans les EHPAD : des vidéos pour rompre l'isolement à Mimizan

Tristan Goasguen et Xavier Larroque, les deux réalisateurs d'Arthrose TV. /Capture d'écran

En janvier dernier, l'EHPAD du Chant des Pins à Mimizan présentait son projet "Arthrose TV" : un journal télévisé parodique, réalisé par les résidents. Le résultat avait été diffusé au cinéma et sur les réseaux sociaux. On pensait le projet terminé... mais confinement oblige, l'équipe d'Arthrose TV a décidé de remettre le couvert et de se lancer un nouveau défi. Cette fois-ci, ce sont les spectateurs qui sont invités à réaliser de courtes vidéos à destination des résidents.

"L'idée est simple : faire de petites vidéos avec vos smartphones", expliquent les réalisateurs. "Les animatrices du Chant des Pins pourront relayer ces vidéos auprès des résidents, et ça créera un lien entre eux et l'extérieur".

Les explications avec Arthrose TV :

Le projet permet ainsi de limiter les conséquences de l'éloignement familial, selon le directeur de l'EHPAD, Jean-François Bourrel. "Le contact avec les enfants va commencer à manquer", explique-t-il. "Dans les jours qui viennent, on risque de voir les gens commencer à baisser les bras, à s'attrister, car ils ne verront plus personne". C'est donc le poing en l'air que les deux réalisateurs concluent leur clip : "Si nous ne pouvons pas encore stopper le coronavirus, nous pouvons stopper l'isolement... Tenez bon !"

Pour participer, il vous suffit d'envoyer votre œuvre à arthrosetvsolidaire@gmail.com