Confinement, écoles : l'association des maires de la Mayenne plaide pour des mesures territorialisées

Emmanuel Macron doit annoncer de nouvelles mesures ce mercredi à 20h pour lutter contre la reprise de l'épidémie de coronavirus en France. Trois pistes sont privilégiées et pourraient être territorialisées.

Alors que l'épidémie de coronavirus flambe à nouveau en France, Emmanuel Macron s'exprimera ce mercredi à 20h pour annoncer de nouvelles mesures sanitaires. Le chef de l'Etat doit trancher lors d'un nouveau Conseil de défense qui s'est tenu ce matin à l'Elysée.

Trois pistes sont actuellement privilégiées : statu-quo avec une réorganisation des hôpitaux, fermeture des écoles, confinement strict. Elles ont pour point commun d'être territorialisées et s'appliqueront aux départements soumis à des restrictions. Ils sont actuellement au nombre de 19, mais la liste pourrait s'allonger.

Pas de confinement national strict, pas de fermeture des écoles et des mesures territorialisées en fonction de la situation sanitaire de chaque département, c'est la position de Joël Balandraud, le maire d'Evron et président de l'association départementale des maires de France : "on ne comprendrait pas que ce soit la même chose partout" confie-t-il. C'est également la position du président de l'association des départements de France, Dominique Bussereau.