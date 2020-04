Confinement en Dordogne : une seule adresse à Périgueux pour envoyer vos courriers à la CPAM

La Caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne vous demande d'envoyer vos courriers à une seule adresse à Périgueux pendant le confinement. Il ne faut plus les déposer ni les envoyer aux autres sites périgourdins de la CPAM.

Tous vos courriers pour la CPAM de Dordogne doivent être envoyés à l'adresse suivante pendant le confinement :

CPAM de la Dordogne 50 rue Claude Bernard 24010 Périgueux Cedex

La Caisse primaire d'assurance maladie annonce dans un communiqué envoyé ce mercredi 15 avril que tous ses accueils sont fermés et qu'il ne faut plus déposer ni envoyer de courriers aux adresses des sites de Nontron, Terrasson, Thiviers, Sarlat et Bergerac.